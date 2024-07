Zayo fait un nouveau bond dans le classement des Channel Futures MSP 501 Awards de 2024 ? se classant 7? sur la liste la plus prestigieuse des fournisseurs de services gérés de l'industrie technologique.





Zayo, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de communication, a continué à progresser pour devenir l'un des meilleurs fournisseurs de services gérés au monde dans le cadre de la prestigieuse liste 2024 Channel Futures Managed Service Provider (MSP) 501. L'entreprise se place à la 7? position dans la liste de cette année ; elle arrive en tête du classement de tous les fournisseurs d'infrastructures de communication. C'est la troisième année consécutive que Zayo figure sur la liste et la deuxième année consécutive qu'elle se classe parmi les 10 premiers.

« Zayo est reconnu comme un fournisseur de réseau de premier plan depuis plus de 17 ans. Cependant, avec les technologies émergentes qui continuent de complexifier les réseaux, est apparu le besoin vital de services gérés pour aider les organisations de tous types à connecter et sécuriser leurs points de contact et environnements numériques », a déclaré Michael Mckerley, vice-président principal des services gérés chez Zayo. « Au cours des dernières années, Zayo a élargi notre portefeuille de services gérés avec des offres robustes et les meilleurs partenaires technologiques pour permettre à nos clients ? et ceux de notre vaste réseau de partenaires de confiance ? de connecter, gérer et protéger leurs fonctions réseau critiques, de la périphérie au coeur, jusqu'à l'infonuagique. Notre reconnaissance permanente et notre croissance dans le MSP 501 témoignent de nos efforts. »

Zayo offre des services critiques de gestion de périphérie, SD-WAN, de connectivité, de cybersécurité, ainsi que des services de voix et collaboration aux entreprises les plus grandes et les plus innovantes, grâce à son équipe de vente directe et à son réseau de partenaires qui servent de conseillers fiables aux entreprises cherchant à adopter des services gérés de nouvelle génération de la périphérie au coeur à l'infonuagique afin de maximiser la performance des applications. Le réseau mondial très étendu de Zayo, combiné à ses services gérés de qualité, permet non seulement de connecter les organisations de périphérie à périphérie, de périphérie à infonuagique, d'infonuagique à coeur, et partout entre les deux, mais aussi de fournir une observabilité et des données automatisées sur les performances et l'état du réseau afin de simplifier les flux de travail informatiques, de réduire les coûts, d'augmenter le retour sur investissement de leur technologie réseau et de mitiger et réduire les incidents.

Pour plus de 6 000 clients dans 60 pays, Zayo conçoit, gère et sécurise des réseaux de données et de communications comprenant 142 000 dispositifs de réseau, 252 000 postes de communications unifiées en tant que service (UCaaS) et 700 000 lignes d'accès au protocole SIP (Session Initiation Protocol).

Depuis 17 ans, les fournisseurs de services gérés (MSP) du monde entier soumettent des candidatures pour figurer sur cette liste prestigieuse et définitive. Le sondage Channel Futures MSP 501 utilise une méthodologie quantitative pour classer les entreprises en fonction de leur revenu annuel, de leur rentabilité mesurée par l'EBITDA et de leur revenu récurrent. Les MSP qui se qualifient pour la liste doivent également passer un examen rigoureux mené par l'équipe de recherche et les rédacteurs de Channel Futures. Channel Futures classe les candidats en utilisant une méthodologie unique qui évalue la performance financière en fonction de la santé et de la viabilité à long terme, de l'engagement envers les revenus récurrents et de l'efficacité opérationnelle.

« Les gagnants de 2024 Channel Futures MSP 501 ont émergé d'un marché difficile et se sont imposés comme les fournisseurs de TI les plus performants et les plus innovants du secteur à l'heure actuelle », a déclaré Dave Raffo, rédacteur en chef de MSP et chef de projet de MSP 501. « La chose la plus impressionnante à propos des gagnants de MSP 501 est qu'ils fournissent des prestations à leurs clients chaque jour. Ce sont les MSP les plus innovants, les plus motivés et les plus performants dans un secteur extrêmement concurrentiel. »

« Pour qu'un fournisseur de services gérés obtienne une place sur le Channel Futures MSP 501, tout doit être presque parfait. Cette liste représente les organisations les plus productives, rentables et à la croissance la plus rapide du secteur de la technologie, qui s'efforcent de mener leurs clients vers de nouveaux sommets », a déclaré Bob DeMarzo, vice-président du contenu chez Informa Channels. « Ce sont les meilleurs parmi les meilleurs dans le secteur des services gérés, comme le définissent les recherches approfondies de Channel Futures. Les entreprises figurant sur la liste MSP 501 sont les plus recherchées par les pairs qui veulent comprendre les meilleures pratiques contemporaines et par les fournisseurs de technologie qui veulent s'associer à ces structures. À la base, ce sont des partenaires neutres vis-à-vis des fournisseurs et des plateformes qui s'efforcent de faire ce qui est bon pour leurs clients. »

Pour en savoir plus sur les offres de services gérés de Zayo, consultez https://www.zayo.com/services/.

Méthodologie

La liste MSP 501 de 2024 est basée sur des données confidentielles collectées et analysées par les équipes de recherche et de rédaction de Channel Futures. Les données ont été collectées en ligne de février à mai 2024. La liste MSP 501 reconnaît les meilleurs fournisseurs de services gérés sur la base de paramètres tels que le chiffre d'affaires récurrent, la marge bénéficiaire et d'autres facteurs.

À propos de Zayo

Depuis plus de 17 ans, Zayo a permis à certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovantes du monde de se connecter à l'avenir de leur activité. Le réseau prêt pour l'avenir de Zayo s'étend sur plus de 17,5 millions de miles de fibre optique et 144 000 miles d'itinéraire. Les solutions de connectivité et de périphérie sur mesure de Zayo, permettent aux opérateurs, aux fournisseurs de cloud, aux centres de données, aux écoles et aux entreprises de fournir des expériences exceptionnelles, depuis la périphérie jusqu'au coeur du cloud. Découvrez comment Zayo connecte les prochaines étapes sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Channel Futures

Channel Futures est une destination médiatique et événementielle pour l'industrie des technologies de l'information et des communications. Nous fournissons des informations, des perspectives et des connexions pour l'ensemble de l'écosystème de distribution, y compris les fournisseurs de solutions (SP), les fournisseurs de services gérés (MSP), les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), les fournisseurs de services d'infonuagique (CSP), les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les distributeurs, les courtiers en solutions technologiques, les sous-agents et les agents, ainsi que les principaux partenaires des fournisseurs de technologie et les fournisseurs de communication.

Channel Futures est l'endroit où le monde rencontre le canal ; nous faisons progresser les partenaires de canal. Nos propriétés incluent des programmes de récompenses tels que le Channel Futures MSP 501, une liste des fournisseurs de services gérés les plus influents et à la croissance la plus rapide de l'industrie technologique ; les événements Channel Partners, qui offrent les meilleurs événements en personne, parmi lesquels on a la Channel Partners Conference & Expo et le MSP Summit. Plus d'informations sont disponibles sur channelfutures.com.

Channel Futures fait partie d'Informa Tech, l'un des meilleurs fournisseurs d'informations sur le marché et d'accès au marché pour la communauté mondiale des technologies d'entreprises. Grâce à une expertise approfondie et à une communauté engagée, Informa Tech aide les professionnels du monde des affaires à prendre de meilleures décisions en matière de technologie ; elle aide aussi les marketeurs à atteindre les acheteurs et les influenceurs technologiques les plus importants du monde. Avec un portefeuille de plus de 100 marques fiables, Informa Tech compte plus de 1 000 experts de l'industrie, dont plus de 400 analystes et consultants en recherche dans le groupe de recherche mondial Omdia, et une audience mensuelle de plus de 125 millions. Informa Tech est une division de la société FTSE 100 Informa plc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 juillet 2024 à 17:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :