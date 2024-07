Avis aux médias - Le ministre Vandal annoncera un investissement fédéral important destiné au secteur agricole à valeur ajoutée de l'Alberta





OLDS, AB, le 2 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera un soutien fédéral important destiné à une gamme de projets et d'initiatives qui renforcent la capacité qui permettra aux organisations et aux entreprises de l'Alberta de mettre sur le marché de nouveaux produits, services et applications agricoles à valeur ajoutée.

L'honorable RJ Sigurdson, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, gouvernement de l'Alberta, Joy Agnew, Ph. D., vice-présidente, Recherche, Olds College, Brad Fournier, directeur du Développement des entreprises, Pure Life Carbon, Ryan Brown, directeur du Développement des entreprises, BiziSul Inc., et Derek Leahy, directeur général, Rural Routes to Climate Solutions, Stettler Adult Learning Centre, se joindront au ministre Vandal.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le mercredi 3 juillet 2024

Heure : 15 h (HR)

Endroit :

Olds College of Agriculture & Technology

Smart Farm Operations Centre

3701 50 Street

Olds (Alberta)

(lien menant à la carte géographique)

