Presidio Investors accueille Meredith Moss comme nouvelle associée exploitante

Presidio Investors a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Meredith Moss au poste d'associée exploitante (« Operating Partner »). Meredith apporte une riche expérience dans le secteur de la fintech, ayant occupé des rôles de direction importants, notamment celui de PDG de Finomial, de directrice générale de SEI et de présidente du conseil d'administration de l'Alliant National Title Insurance Company.

Titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence de l'université Brown, Meredith a toujours fait preuve d'une vision stratégique et d'un sens des affaires exceptionnels. Chez Finomial, elle a conduit l'entreprise à faire l'objet d'une acquisition réussie de la part de SEI, offrant des rendements substantiels aux investisseurs. Son expertise en matière de fonds spéculatifs, d'actions et de conformité lui a permis de s'imposer comme une personnalité de premier plan dans le secteur.

La nomination de Meredith au poste d'associée exploitante de Presidio Investors marque une étape décisive dans la stratégie de croissance de l'entreprise. Ses qualités de direction seront déterminantes pour stimuler l'innovation et assurer l'excellence opérationnelle dans l'ensemble du portefeuille.

À propos de Presidio Investors : Presidio Investors est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises du marché intermédiaire. Avec un engagement en faveur de la croissance stratégique et de la création de valeur, Presidio Investors s'associe à des équipes de direction exceptionnelles pour atteindre le succès à long terme.

2 juillet 2024 à 16:15

