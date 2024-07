Le gouvernement du Canada investit dans la modernisation du réseau électrique d'Antigonish en soutien à l'objectif d'une électricité 100 % propre





ANTIGONISH, NS, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le Canada prépare un avenir plus durable en établissant des réseaux électriques qui fournissent plus d'énergie propre, abordable et fiable aux familles et aux entreprises au moment où elles en ont besoin. Il est crucial d'investir dans des projets d'énergie propre et dans la résilience, la qualité de vie et le développement durable des collectivités afin de fournir de bons emplois et d'ouvrir des débouchés économiques pour les générations futures.

Aujourd'hui, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement de 9,7 millions de dollars dans la modernisation du réseau électrique d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Cet investissement majeur ouvrira la voie à une utilisation plus efficace de l'électricité au sein de la région et à un recours accru aux énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire, tout en réduisant les émissions et en soutenant des emplois et des collectivités durables.

Cette aide financière contribuera au déploiement de matériel informatique et de systèmes logiciels à la grandeur de la ville afin de créer un réseau électrique plus efficace et plus résilient, ce qui réduira la fréquence et la durée des pannes de courant, accroîtra la rentabilité liée aux possibilités d'électrification, améliorera l'intégration des énergies renouvelables et, à terme, permettra à Antigonish d'atteindre la carboneutralité.

Les fonds fédéraux versés à ce projet proviennent du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification, qui soutient des projets d'énergie renouvelable, de stockage d'énergie et de modernisation des réseaux électriques partout au pays. Ce programme est l'une des nombreuses initiatives que met en oeuvre le gouvernement du Canada pour pouvoir fournir de l'électricité propre, fiable et abordable à toutes les régions du pays d'ici 2035.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec des experts et des instances gouvernementales pour faire du Canada, Nouvelle-Écosse y compris, un fournisseur mondial de nouvelles technologies et d'énergies propres, tout en créant de nouvelles possibilités économiques, de bons emplois et un réseau électrique propre, fiable et abordable pour toute la population.

Citations

« En nous associant à des municipalités pour moderniser le réseau électrique, nous sommes en mesure de fournir plus d'énergie propre, fiable et abordable aux gens de la Nouvelle-Écosse. Les projets annoncés aujourd'hui aideront Antigonish dans son projet de devenir la première ville carboneutre au Canada. J'ai bien hâte de voir les résultats de cette modernisation de réseau. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à cet investissement, Antigonish pourra compter sur une production d'électricité plus résiliente, plus propre et plus efficace. Les projets qui bénéficieront de ce financement symbolisent nos efforts visant à soutenir de bons emplois durables en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes ravis d'annoncer un investissement d'envergure dans des infrastructures qui constitueront un projet phare à l'échelle nationale. Le projet de modernisation du réseau électrique de la ville est une initiative importante qui montre que les municipalités, les services publics d'électricité et les clients peuvent collaborer pour faire en sorte que notre transition vers un avenir propre soit inclusive et profite à tous les membres de notre collectivité. »

Laurie Boucher

Mairesse d'Antigonish

Quelques faits

Ce projet est financé dans le cadre du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), qui dispose de 4,5 milliards de dollars pour réduire les émissions et créer des emplois durables en continuant de soutenir la modernisation des réseaux et le déploiement du stockage d'énergie et des énergies renouvelables dans toutes les régions du pays.

ERITE soutient activement la transition continue du Canada vers une économie carboneutre d'ici 2050 et l'engagement du pays à atteindre les objectifs du Règlement sur l'électricité propre.

l'engagement du pays à atteindre les objectifs du Règlement sur l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a publié l'an dernier « Propulser le Canada dans l'avenir », sa vision visant à transformer le secteur canadien de l'électricité et à respecter son engagement de décarboner les réseaux d'électricité du pays : qui réitère que l'expansion d'un réseau d'électricité propre est importante et nécessaire pour favoriser une croissance durable, améliorer la performance environnementale et faire progresser la réconciliation avec les Autochtones; qui souligne le travail considérable que les gouvernements et les partenaires ont déjà accompli pour créer un secteur de l'électricité dynamique et durable; qui décrit comment le gouvernement fédéral appuie et continuera d'encourager et d'accélérer la production d'électricité propre et sans émission.

Antigonish est propriétaire exploitante de son réseau électrique municipal, dont environ 64 % de l'énergie provient de sources renouvelables, comme la centrale éolienne Ellershouse .

SOURCE Ressources naturelles Canada

2 juillet 2024 à 16:12

