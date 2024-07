Déclaration du ministre Anandasangaree sur l'entrée en vigueur de la loi établissant le Conseil national de réconciliation





OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, a publié la déclaration suivante aujourd'hui pour marquer l'entrée en vigueur de la Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de réconciliation :

« Aujourd'hui marque une étape importante dans notre cheminement commun vers la réconciliation avec l'entrée en vigueur de la Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de réconciliation. Dans notre quête commune de vérité et de réconciliation, cette loi, qui a reçu la sanction royale le 30 avril 2024, établira le Conseil national de réconciliation. Elle constitue une réponse directe à l'appel à l'action 53 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et jette les bases de la mise en oeuvre des appels à l'action 54 à 56.

Le Conseil sera une organisation permanente, indépendante, apolitique et dirigée par des Autochtones, qui reflétera la diversité des peuples autochtones au Canada et respectera les visions des survivants. Il servira de catalyseur pour une pensée, un dialogue et une action novateurs et surveillera, évaluera et rendra compte des efforts déployés pour faire progresser la réconciliation, y compris la mise en oeuvre des appels à l'action, à tous les ordres de gouvernement et dans l'ensemble du Canada. En vertu de la loi, je déposerai le rapport d'activité annuel du Conseil au Parlement et le premier ministre y répondra conformément à l'appel à l'action 56. Ainsi, toutes les personnes qui vivent au Canada seront mieux informées des progrès réalisés par le pays sur la voie de la réconciliation et des possibilités qui leur sont offertes d'y participer, ce qui contribuera à bâtir un avenir plus équitable, plus juste et plus radieux pour tous les résidents du Canada.

Cette nouvelle loi réaffirme l'engagement inébranlable du gouvernement du Canada à mettre en oeuvre les appels à l'action et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le Conseil national de réconciliation demandera des comptes au gouvernement du Canada alors que nous continuons à avancer sur la voie de la réconciliation. Je me réjouis de travailler avec le Conseil pour promouvoir et suivre les progrès de la réconciliation, ce qui contribuera à assurer une réconciliation, une guérison et une coopération durables entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada.»

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

2 juillet 2024

