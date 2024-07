EIG Pearl Holdings S.à r.l. finalise un programme de refinancement de la dette à hauteur de 11 milliards de dollars.





EIG Pearl Holdings S.à r.l., une société holding créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un programme de refinancement de la dette senior d'environ 11,2 milliards de dollars. Ce programme a permis de rembourser les montants obtenus dans le cadre d'une facilité de crédit d'acquisition utilisée pour financer l'acquisition, en juin 2021, d'une participation de 49 % dans Aramco Oil Pipelines Company (« AOPC »).

La structure du capital pro forma d'EIG Pearl Holdings S.à r.l. comprend ~11,2 milliards de dollars d'obligations publiques garanties de premier rang et de facilités de dette privée avec une durée de vie moyenne pondérée restante de ~16 ans et ~1,9 milliard de dollars d'actions ordinaires investies en juin 2021 pour financer en partie l'acquisition initiale.

La réalisation de ce programme de refinancement de la dette de premier rang étend encore la participation des fournisseurs de capitaux mondiaux à cette transaction et à l'actif sous-jacent au Royaume d'Arabie Saoudite ? ~8,5 milliards de dollars, soit ~65 % du capital total investi, proviennent d'un groupe mondial d'investisseurs institutionnels et de prêteurs réputés des États-Unis, de Chine, du Japon, de Corée, des Émirats arabes unis et d'autres institutions mondiales.

À propos d'EIG Pearl Holdings S.à r.l.

EIG Pearl Holdings S.à r.l. possède des actions à hauteur de 49 % dans l'AOPC, une société à responsabilité limitée constituée dans le royaume d'Arabie Saoudite, qui a droit à des paiements tarifaires pendant 25 ans pour le pétrole transporté par le réseau stabilisé d'oléoducs de pétrole brut d'Aramco, qui comprend tous les oléoducs actuels et futurs du Royaume. EIG Pearl Holdings S.à r.l. est indirectement détenue à 89,45 % par un véhicule agrégateur géré et contrôlé par EIG Management Company, LLC et ses sociétés affiliées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web d'EIG Pearl Holdings S.à r.l. : www.pearlpipelines.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 juillet 2024 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :