Interactive Brokers améliore l'accès au marché en étendant le négoce sur le lien Eurex/KRX

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, a annoncé le lancement du lien Eurex/KRX avec des horaires de négoce étendus pour les produits dérivés coréens KOSPI 200. Cette amélioration permet d'aligner les possibilités de négoce au sein des fuseaux horaires coréens, américains et européens, offrant ainsi un accès transparent aux investisseurs pendant les heures d'ouverture des marchés américain et européen.

L'élargissement des horaires de négoce concerne une variété de produits, tels que les options KOSPI 200, les contrats à terme Mini-KOSPI 200, les contrats à terme KOSPI 200 et les contrats à terme sur les devises USD/KRW. Ces produits sont entièrement fongibles avec les contrats correspondants à la bourse de Séoul (KRX), permettant une solide gestion des risques ainsi que des stratégies d'investissement efficaces sur les différents marchés.

Milan Galik, directeur général d'Interactive Brokers, a déclaré : « L'accès au lien Eurex/KRX illustre la volonté d'Interactive Brokers d'offrir à ses clients un large éventail d'opportunités d'investissement et de négoce à l'échelle mondiale. Les clients peuvent désormais profiter de plages horaires étendues pour négocier sur l'un des marchés de produits dérivés les plus liquides au monde. Nos clients du monde entier, notamment ceux de la région Asie-Pacifique, de l'Europe et des États-Unis, bénéficient d'un accès aux produits dérivés de l'indice KOSPI pendant les heures de négoce normales et prolongées, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. »

De récents changements de réglementation ont simplifié le processus d'investissement étranger dans les actions sud-coréennes, permettant au lien Eurex/KRX d'attirer davantage d'investisseurs internationaux. L'extension des horaires de négoce répond à l'afflux croissant d'investisseurs mondiaux qui sont à la recherche d'un accès direct aux actions et aux produits dérivés sud-coréens. Ces changements devraient permettre à la Corée du Sud de passer du statut de marché émergent à celui de marché développé, ce qui rendra le pays plus attrayant pour les investisseurs institutionnels mondiaux.

Interactive Brokers offre un accès aux marchés mondiaux, des technologies de pointe et des prix compétitifs, au bénéfice des investisseurs individuels autodirigés et des investisseurs institutionnels. Les clients peuvent désormais négocier des produits dérivés coréens ainsi que des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations, des fonds et bien d'autres choses encore à partir d'une seule et même plateforme unifiée, bénéficiant en outre de la possibilité d'approvisionner les comptes et de négocier dans plusieurs devises, y compris le won coréen.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 automatisés de transactions et de garde de titres, de matières premières et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négoce pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quarante dernières années passées à nous concentrer sur les technologies et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de négoce et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout pour un coût faible ou nul, leur permettant ainsi d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Interactive Brokers, qui a toujours été reconnu comme un courtier de premier plan, a été distingué par plusieurs prix et récompenses décernés par des sources sectorielles respectées telles que Barron, Investopedia et Stockbrokers.com, et bien d'autres.

