CCM Hockey élargit son équipe en accueillant des premiers choix de la LNH et de la LPHF





MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est fière d'annoncer deux nouvelles additions à sa formation professionnelle : Sarah Fillier et Macklin Celebrini, premiers choix au total de la LPHF et de la LNH, respectivement.

Macklin Celebrini est médaillé de bronze au championnat du monde junior U18, lauréat du trophée Hobey-Baker de la NCAA, joueur de l'année de la NCAA et recrue de l'année de la NCAA, entre autres. Il joue actuellement pour l'Université de Boston et a été repêché au premier rang par les Sharks de San Jose.

Sarah Fillier est une athlète aux multiples distinctions, dont une médaille d'or olympique, trois médailles d'or au Championnat du monde, le titre de joueuse par excellence du Championnat du monde, ainsi que de nombreuses autres récompenses de la NCAA et de l'IIHF. Elle a déjà joué pour l'Université Princeton et a été repêchée au premier rang par l'équipe de New York de la LPHF.

À titre d'ambassadeurs exclusifs de CCM, Fillier et Celebrini utiliseront ses équipements les plus récents et les plus novateurs pour faire leurs débuts dans le hockey professionnel.

«?Toutes les personnes que j'ai rencontrées chez CCM ont été formidables. Je suis comblée de me joindre à de grandes joueuses comme Sarah Nurse, Emma Maltais et Erin Ambrose au sein de l'équipe CCM.?»

- Sarah Fillier, premier choix au total de la LPHF

«?J'ai grandi en portant de l'équipement CCM. Les patins, les bâtons et tout le matériel que j'utilise sont très confortables et s'ajustent parfaitement. L'équipement CCM m'aide à obtenir de bonnes performances et j'ai hâte de tester et d'essayer tous ses nouveaux produits.?»

- Macklin Celebrini, premier choix au total de la LNH

«?Nous sommes ravis d'accueillir ces jeunes espoirs de premier plan au sein de l'équipe CCM et de les voir se joindre aux joueuses et joueurs professionnels les plus talentueux. CCM jouit de la confiance des meilleurs joueurs et joueuses du monde, et nous continuerons à innover en matière d'équipement afin d'offrir aux jeunes athlètes extraordinaires comme Macklin et Sarah la confiance nécessaire pour jouer à leur meilleur niveau et inspirer une nouvelle génération de jeunes à pratiquer notre sport.?» - Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des superstars comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby et Thatcher Demko, ainsi que des joueuses de premier plan comme Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

SOURCE Sport Maska Inc.

2 juillet 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :