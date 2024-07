Imperial Dade Canada accentue sa présence dans les provinces de l'Atlantique avec l'acquisition de Pro-Tech Sanitation, Ltd.





Imperial Dade, un important distributeur d'emballages alimentaires, de papiers impression et de produits d'entretien, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Pro-Tech Sanitation, Ltd. (« Pro-Tech » ou « l'entreprise »). Cette transaction constitue une 89e acquisition pour Imperial Dade sous la gouverne de Robert et Jason Tillis, respectivement président et directeur général Imperial Dade. Les modalités financières de cette transaction privée n'ont pas été divulguées. Imperial Dade maintient l'orientation stratégique qu'elle a adoptée il y a plus de 15 ans, soit de poursuivre sa croissance de manière organique et selon un processus rigoureux d'acquisitions.

Depuis la fondation de Pro-Tech en 1997, Chris Hagerman et la compagnie se sont engagés à servir la clientèle et à lui offrir un large éventail de produits et d'équipements de nettoyage et d'entretien. Pro-Tech cumule plusieurs années d'expérience comme distributeur réputé de produits et de services d'entretien à travers l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Elle met l'accent sur le service à la clientèle et sur une solide culture d'entreprise au sein du personnel. Grâce à la plateforme bien établie Imperial Dade Canada, les clients de Pro-Tech bénéficieront du même service attentionné et d'une sélection de produits et de solutions encore plus vaste.

« Je suis très heureux d'accueillir Chris et le personnel de Pro-Tech au sein Imperial Dade pour cette prochaine étape de notre croissance rentable », affirme Jason Tillis, directeur général Imperial Dade. « Nous souhaitons bâtir sur les succès reconnus de Pro-Tech et continuer à chercher des moyens de mieux servir nos clients et nos fournisseurs partenaires, » ajoute Stéphane Lapointe, président Imperial Dade Canada.

« La famille Pro-Tech est heureuse de rallier un groupe qui partage les mêmes valeurs qu'elle en matière de service à la clientèle. Avec son large éventail de produits et de services, Imperial Dade est un partenaire parfait », précise Chris Hagerman, fondateur et directeur général de Pro-Tech Sanitation, Ltd.

À propos d'Imperial Dade

Fondée en 1935, Imperial Dade sert plus de 120?000 clients à travers l'Amérique du Nord. Depuis l'arrivée en poste du président Robert Tillis et du directeur général Jason Tillis en 2007, la société a connu une solide croissance à la fois organique et par le biais d'acquisitions pour devenir un chef de file dans le domaine de la distribution d'emballages alimentaires, de produits de qualité industrielle et de produits et d'équipements d'entretien. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.imperialdade.com.

