Des fraudeurs se font passer pour des employés du Centre antifraude du Canada

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le Centre antifraude du Canada (CAFC), la Police provinciale de l'Ontario (OPP) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mettent en garde les Canadiens à propos de la menace croissante de fraudeurs qui se font passer pour des employés du CAFC et des membres de services de police. Parfois, les fraudeurs prétendent participer à une enquête menée par le CAFC en utilisant l'en-tête et le logo du CAFC. Il arrive également qu'ils falsifient les numéros de téléphone de services de police.

Les trois arnaques liées à l'usurpation d'identité les plus courantes sont les suivantes :

1) Inspecteur de banque

Le fraudeur prétend être un employé d'une institution bancaire, d'un fournisseur d'une carte de crédit reconnue ou, dans certains cas, d'entreprises comme Amazon. Il affirme que des transactions non autorisées ont été effectuées dans votre compte ou que votre compte a été compromis. Il arrive que le fraudeur exige que vous lui fournissiez les renseignements liés à votre carte de crédit et qu'il vous demande d'envoyer de l'argent qui servira à rembourser des frais ou qui sera utilisé comme appât pour aider à pincer le soi-disant employé fautif.

Afin de convaincre la victime de la légitimité de l'enquête, les escrocs envoient par courriel une lettre frauduleuse qui peut présenter le logo du CAFC, selon laquelle vous, la victime, devez coopérer avec le CAFC, qui fait enquête, pour l'aider à « attraper » le suspect. De fausses coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) sont fournies pour que vous communiquiez avec les fraudeurs.

2) Soutien technique

Le fraudeur prétend qu'un virus a infecté votre ordinateur. Il vous informe que votre appareil envoie des virus ou a été piraté et doit être réparé. Il demande l'accès à votre ordinateur et peut exécuter des programmes ou modifier des paramètres. Il affirme avoir détecté des activités frauduleuses dans votre ordinateur et qu'une enquête doit être effectuée. Les fraudeurs entrent en contact avec les victimes :

au moyen de fenêtres publicitaires sur des sites Web dans lesquels on vous demande d'appeler au numéro à l'écran sans tarder;

au moyen d'appels non sollicités (le fraudeur peut prétendre travailler pour Microsoft ou une autre entreprise d'informatique connue).

Les escrocs envoient par courriel une lettre frauduleuse qui peut présenter le logo du CAFC, selon laquelle vous, la victime, devez coopérer avec le CAFC, qui fait enquête, pour l'aider à « attraper » le suspect. De fausses coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) sont fournies pour que vous communiquiez avec eux.

3) Récupération d'argent

Si vous avez déjà été victime d'une fraude, des fraudeurs pourraient vous cibler de nouveau en vous promettant de récupérer votre argent.

La personne prétend travailler pour un organisme gouvernemental ou d'application de la loi et vous demande de l'aider dans une « opération d'infiltration » afin d'arrêter les fraudeurs qui ont volé votre argent.

Afin de vous convaincre de la légitimité de l'enquête ou du fait qu'ils ont détecté des activités frauduleuses dans votre ordinateur, les escrocs vous envoient par courriel une lettre frauduleuse qui peut présenter le logo du CAFC. Ils vous demanderont ensuite de leur verser de l'argent pour les aider à mener leur enquête et vous promettront de vous rendre les fonds, ce qu'ils ne feront jamais.

Indices - Comment vous protéger

Le CAFC ou un service de police ne vous demandera jamais : de transférer de l'argent ou de faire un paiement; d'accéder à votre ordinateur à distance; de lui fournir des renseignements personnels ou de lui faire un paiement, peu importe le mode.

: Les fraudeurs vous fourniront souvent les quatre à six premiers chiffres de votre carte de débit ou de crédit. N'oubliez pas que la plupart des numéros de carte de débit ou de crédit d'une même institution financière commencent par les mêmes quatre à six chiffres.

Ne présumez jamais que les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur sont authentiques. Les fraudeurs utilisent la technique de « falsification des données de l'appelant » pour induire les victimes en erreur.

Si vous recevez un appel d'un supposé employé de votre institution financière, dites-lui que vous le rappellerez. Mettez fin à l'appel et composez le numéro inscrit au dos de votre carte de débit ou de crédit à partir d'un autre téléphone ou attendez une dizaine de minutes avant de faire l'appel.

N'hésitez jamais à raccrocher le téléphone.

Ne donnez jamais accès à votre ordinateur ou appareil à une personne que vous ne connaissez pas.

Adressez-vous toujours à une entreprise locale de bonne réputation pour faire réparer votre ordinateur ou appareil.

Ne payez jamais à l'avance pour obtenir un remboursement.

Si vous croyez avoir été victime d'une de ces arnaques ou d'une fraude similaire, communiquez immédiatement avec votre institution bancaire, le service de police local et CAFC.

Faits en bref

Le CAFC est un service national qui fait la collecte de renseignements sur la fraude à l'échelle du pays et qui soutient les corps policiers dans leurs activités de prévention et de répression.

Le CAFC est géré conjointement par la Gendarmerie royale du Canada , le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' Ontario .

, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' . Toute personne qui croit avoir été victime de fraude doit le signaler au service de police local ainsi qu'au CAFC au moyen de son système de signalement en ligne ou par téléphone au 1-888-495-8501. Si un incident s'est produit sans que vous tombiez dans le piège, signalez-le tout de même au CAFC.

