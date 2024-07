AM Green et SJVN signent l'un des plus gros contrats au monde de fourniture d'énergie renouvelable sans carbone





AM Green et SJVN Green Energy Limited (SGEL), une filiale à 100 % de SJVN, ont conclu un protocole d'entente pour un accord à long terme de fourniture et d'approvisionnement en énergie renouvelable.

En vertu de l'accord signé le 26 juin 2024 à New Delhi, SJVN Green Energy Limited (SGEL) fournira environ 4 500 MW d'énergie sans carbone aux futurs sites d'ammoniac vert d'AM Green. SGEL mettra sur pied cette capacité grâce à l'énergie solaire et éolienne, tandis qu'AM Green l'intégrera dans un système de pompage-turbinage afin de garantir un approvisionnement régulier en énergie verte sur les sites d'AM Green.

L'accord a été signé en présence de Sh. Akhileshwar Singh, directeur des finances, SJVN Lt et de Sh. Ajay Kumar Singh, CEO, de Sh. A M Jha, CFO de SGEL, SGEL, de Sh. Jitendra Yadhav, chef de département (F&A), SJVN Ltd, de Sh. B C Tripathi, conseiller principal d'AM Green, et de Dharampal Reddy, vice-président adjoint d'AM Green.

SJVN prévoit d'exécuter le projet en trois phases, sachant que la première fournira 1 500 MW dans un délai de deux ans. Cette initiative est une étape importante pour l'expansion des énergies renouvelables de SJVN en Inde, soutenant ainsi son objectif visant 25 000 MW d'ici 2030 et 50 000 MW d'ici 2040.

AM Green, promu par les fondateurs de Greenko, veut produire 5 millions de tonnes par an (MTPA) d'ammoniac vert d'ici 2030, ce qui équivaut à environ 1 MTPA d'hydrogène vert. Cela représente un cinquième de l'objectif de l'Inde en matière de production d'hydrogène vert (qui s'inscrit dans le cadre de la mission nationale sur l'hydrogène vert) et 10 % de l'objectif de l'Europe en matière d'importation d'hydrogène vert d'ici à 2030.

Mahesh Kolli, fondateur de Greenko Group & AM Green, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à SJVN dans le cadre de l'un des plus importants contrats au monde de fourniture d'énergie renouvelable sans carbone. Ce partenariat témoigne de la position d'AM Green comme leader émergent des plateformes mondiales de solutions de transition vers l'énergie propre, tout en participant de la volonté de l'Inde qui souhaite devenir un exportateur de molécules vertes fiables, durables et à moindre coût, et de ses dérivés, accélérant ainsi la décarbonation de l'industrie au niveau mondial ».

Ajay Singh, CEO de SJVN Green, déclare : « Nous sommes très heureux d'entamer cette collaboration avec AM Green, car elle offre un énorme potentiel permettant d'accélérer le développement des énergies renouvelables en Inde. Ce projet marque également la percée de SJVN en matière de fourniture d'énergie à des entités du secteur privé. Compte tenu de ses objectifs ambitieux en matière d'augmentation de capacité, SJVN recherche activement des opportunités dans tous les domaines et souhaite vivement faire progresser cet accord avec AM Green ».

Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Gentari International Renewables Pte Ltd, Gentari Sdn Bhd a signé un accord avec AM Green en octobre 2023 pour un co-investissement dans les phases d'AM Green Ammonia Holdings BV (AMG Ammonia). Le fonds souverain de Singapour, GIC, est également un investisseur dans AMG Ammonia.

AM Green dispose d'une solide réserve d'accords d'achat d'électricité, notamment avec NTPC Renewables et Gentari, qui permet de soutenir ses ambitions en matière d'hydrogène vert. Grâce à ces accords, AM Green peut accélérer une décision finale d'investissement pour son premier projet d'ammoniac vert de 2 MTPA lancé en début d'année, ce peut ainsi se positionner devant d'autres entreprises ayant aussi pour objectif une capacité d'ammoniac vert en Inde et dans le monde.

À propos d'AM Green

AM Green, créée par les fondateurs du groupe Greenko, basé à Hyderabad, Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transition énergétique en Inde. AM Green s'appuie sur de solides antécédents d'entrepreneuriat innovant en matière de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes visant à façonner l'avenir de l'énergie. Notre objectif est de devenir l'un des producteurs d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et d'autres molécules vertes les plus compétitifs au monde. En Inde, AM Green développe des capacités de production de molécules vertes (hydrogène vert, ammoniac vert, biocarburants, e-méthanol, carburants d'aviation durables et divers produits chimiques en aval à haute valeur ajoutée pour la décarbonation dans les industries où l'atténuation se fait difficile. L'entreprise créera également une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage, ainsi qu'une coentreprise pour la fabrication d'électrolyseurs avec l'entreprise belge John Cockerill.

À propos de SJVN Green

SJVN Green Energy Limited est une filiale à 100 % de SJVN Limited. SJVN Limited, une entreprise Miniratna et une entreprise du secteur public central (CPSU) de l'annexe A sous la tutelle du ministère de l'Énergie (MoP) du gouvernement indien (GoL), est une coentreprise créée entre le gouvernement indien et le gouvernement de l'Himachal Pradesh. SJVN Green a été créée en tant que branche du groupe SJVN spécialisée dans les énergies renouvelables et revêt une grande importance stratégique pour le groupe. SJVN Green s'est fixé pour objectif d'atteindre une capacité installée de 25 000 MW d'ici 2030 et de 50 000 MW d'ici 2040.

2 juillet 2024 à 13:30

