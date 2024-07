Le FEI et le Fonds OTAN pour l'innovation unissent leurs forces pour débloquer des capitaux privés pour l'avenir de l'Europe en matière de défense et de sécurité





Le Fonds européen d'investissement (FEI) et le Fonds OTAN pour l'innovation (NIF) ont signé un protocole d'accord visant à coopérer pour soutenir la croissance à long terme des secteurs de la défense, de la sécurité et de la résilience dans toute l'Europe. Le FEI fait partie du groupe de la Banque européenne d'investissement (BEI) et le NIF est un fonds de capital-risque autonome soutenu par 24 pays de l'OTAN.

Le protocole d'accord vise à encourager davantage de fonds de capitaux privés à devenir des investisseurs actifs dans les secteurs technologiques liés à la défense et à la sécurité, ce qui permettra aux entreprises de l'UE de lever des fonds propres auprès d'un éventail plus large de sources. Le partenariat reflète l'intérêt commun du NIF et du FEI à établir un cadre pour soutenir les startups, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu'à renforcer l'ensemble de l'écosystème en associant toutes les principales parties prenantes.

« En facilitant un dialogue régulier et le partage des connaissances, le FEI et le NIF garantiront une approche cohérente du renforcement de l'écosystème d'investissement pour la défense, la sécurité et la résilience », déclare Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. « Cela profitera aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire et à l'écosystème européen de l'innovation au sens large. »

Le protocole d'accord expose également les plans de coopération entre le FEI et le NIF en ce qui concerne les activités ad hoc visant à partager les connaissances et à sensibiliser au potentiel des investissements dans la défense et la sécurité. Cela contribuera à favoriser un écosystème d'investissement complet, à assurer une communication efficace avec les fonds de capital privé, à soutenir les entreprises dans leurs plans d'investissement et à sensibiliser les partenaires limités aux possibilités d'investissement dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de la résilience.

La collaboration avec le NIF est également conforme au plan d'action du groupe BEI en matière de sécurité et de défense, qui devrait soutenir l'effort principalement par le biais du produit de dette à risque de la BEI conçu pour répondre aux besoins de financement des entreprises innovantes, et qui peut compléter le capital-risque du FEI et du NIF et le financement en fonds propres privés dans certains cas. Les signataires échangeront également des informations avec la Commission européenne dans les domaines où sa participation potentielle pourrait s'avérer bénéfique aux fins du protocole d'accord.

« Il existe une forte dynamique dans la deep tech qui propulse les innovations pour aider à renforcer la défense, la sécurité et la résilience européennes », déclare Andrea Traversone, directeur général, Fonds OTAN pour l'innovation. « Nous sommes ravis de collaborer avec le FEI, le groupe BEI et la Commission pour ouvrir des possibilités d'investissement aux entreprises européennes, faire progresser le renforcement des capacités en matière d'innovation à double utilisation et partager les bonnes pratiques entre les investisseurs, les innovateurs et les pouvoirs publics. »

La collaboration entre le FEI et le NIF se concentrera également sur la conception de nouveaux produits financiers pour répondre aux besoins des entreprises. L'alliance stratégique entre le FEI et le NIF représente une avancée significative dans le renforcement des capacités de défense et de sécurité de l'Europe, ouvrant de nouvelles voies pour l'investissement privé et stimulant l'innovation dans ces secteurs vitaux.

À propos de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement :

Le groupe Banque européenne d'investissement (BEI) est le bras financier de l'Union européenne, détenu par ses États membres. Il soutient des investissements solides qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l'UE.

Le financement de l'industrie européenne de la sécurité et de la défense figure parmi les priorités stratégiques du groupe BEI. Nous fournissons une gamme complète de soutien financier et de solutions conçues pour répondre aux demandes des entreprises et des entités du secteur public dans le secteur de la sécurité et de la défense, quelle que soit leur taille. Qu'il s'agisse de reconnaissance et de surveillance, de protection et de contrôle du spectre, de solutions de cybersécurité, d'infrastructures ou de mobilité militaire, nos solutions de financement sont conçues pour soutenir des projets qui assurent la sécurité, la résilience et l'innovation de l'Europe.

Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du groupe Banque européenne d'investissement. Sa mission principale est de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder au financement. Le FEI conçoit et développe des fonds de capital-risque et de croissance, des garanties et des instruments de microfinance qui ciblent spécifiquement ce segment de marché. À ce titre, le FEI promeut les objectifs de l'UE en faveur de l'innovation, de la recherche et du développement, de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de l'emploi.

À propos du Fonds OTAN pour l'innovation :

Le Fonds OTAN pour l'innovation est un fonds de capital-risque, soutenu par 24 alliés de l'OTAN, qui déploie plus d'un milliard d'euros en deep tech pour relever les défis en matière de défense, de sécurité et de résilience. Le fonds investit de manière indépendante, 24 pays soutenant le succès de son portefeuille et aidant à fournir aux entrepreneurs de deep tech un accès aux marchés commerciaux et gouvernementaux.

Les pays membres de l'OTAN participants sont les suivants : Belgique ; Bulgarie ; République tchèque ; Danemark ; Estonie ; Finlande ; Allemagne ; Grèce ; Hongrie ; Islande ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Pays-Bas ; Norvège ; Pologne ; Portugal ; Roumanie ; Slovaquie ; Espagne ; Suède ; Turquie ; Royaume-Uni.

