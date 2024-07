ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 2024 DE VIA RAIL





MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) invite le public à écouter son Assemblée publique annuelle (APA) 2024 qui sera diffusée le 7 août 2024 à 16 h, heure normale de l'Est (HNE).

Dans le cadre de la séance préenregistrée de l'APA, VIA Rail présentera aux Canadien.nes ses réalisations et ses résultats financiers pour l'année 2023, marquée par l'atteinte de jalons importants dans ses efforts de modernisation tels que l'arrivée de plusieurs nouveaux trains dans le corridor Québec-Windsor et la mise en ligne d'un nouveau système de réservation. Ce sera également une occasion de se projeter dans l'avenir de VIA Rail, notamment en discutant des prochaines étapes dans la mise en oeuvre de son plan VIAction 2030 dévoilé en 2024.

La présidente du conseil d'administration de VIA Rail, Françoise Bertrand, le président et chef de la direction, Mario Péloquin, et le chef de la direction financière, Carl Delisle, participeront à l'APA 2024 qui sera disponible sur la page Facebook et la chaîne YouTube de VIA Rail.

Assemblée publique annuelle 2024 de VIA Rail

Comment : Visitez la page Facebook ou la chaîne YouTube de VIA Rail

Quand: Mercredi 7 août 2024

16 h (HE)

Nous voulons entendre les Canadien.nes

Cette année, le public pourra une fois de plus soumettre ses questions à VIA Rail en consultant la page de l'Assemblée publique annuelle .

Quand : du 3 juillet à 00h01, au 5 juillet à 23h59.

Les réponses aux questions les plus fréquemment posées seront disponibles le 7 août sur la page de l'Assemblée publique annuelle.

Le rapport annuel 2023 de VIA Rail est disponible dans l'espace médias.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2023 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet?: https://corpo.viarail.ca/fr/ .

