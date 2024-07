Monument Re acquiert le portefeuille de Contassur ? Contibel Assurances Vie ? Contibel Levensverzekeringen SA/NV





Monument Re Limited a annoncé aujourd'hui que sa filiale belge, Monument Assurance Belgium N.V., a finalisé l'acquisition d'un portefeuille d'assurance vie de groupe classique fermé en branche 21 de Contassur ? Contibel Assurances Vie ? Contibel Levensverzekeringen SA/NV (« Contassur »), après avoir reçu l'approbation réglementaire de la Banque nationale de Belgique.

Koen Depaemelaere, PDG de Monument Assurance Belgium, et Carlo Elsinghorst, PDG du groupe Monument Re Limited, ont déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons acquis ce portefeuille auprès de Contassur, ce qui marque une nouvelle étape positive dans notre stratégie de consolidation pour la Belgique. »

Monument Assurance Belgium est une compagnie d'assurance vie belge réglementée par la Banque Nationale de Belgique. Monument Assurance Belgium est membre du groupe Monument Re et se positionne comme le principal consolidateur de portefeuilles d'assurance vie et de pension en Belgique.

Monument Re Limited est un réassureur d'assurance-vie et une société holding d'assurance qui a fait ses preuves dans l'acquisition de portefeuilles européens à forte intensité capitalistique. Monument Re est présent aux Bermudes qui, comme la Suisse, sont soumises à des obligations comparables à Solvabilité II en Europe. Le groupe Monument Re opère également par l'intermédiaire de ses filiales en Belgique, en Irlande, sur l'île de Man et au Luxembourg, et de ses succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne.

Monument Insurance Group Limited est la société mère du groupe de sociétés Monument (le « groupe » ou « Monument »). Chaque entité est soumise à la législation locale et Monument est soumis à la supervision du groupe d'assurance par l'Autorité monétaire des Bermudes.

2 juillet 2024 à 13:15

