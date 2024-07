Marqeta annonce l'arrivée de Swiss4 parmi sa clientèle, optimisant ses services financiers premium afin de répondre à la demande des consommateurs pour des expériences de paiement personnalisées





Marqeta (NASDAQ : MQ), la plateforme mondiale moderne d'émission de cartes qui permet aux innovateurs du monde entier de bénéficier de solutions de financement intégrées, annonce ce jour l'arrivée d'un nouveau client, Swiss4, qui fournit à ses clients des services de paiement numérique personnalisés et en temps réel. Cela fait partie de l'application récemment lancée par Swiss4 qui combine des services financiers et une gestion de style de vie haut de gamme, la première du genre en Suisse.

Avec la plateforme Marqeta, Swiss4 peut rapidement concevoir et introduire de nouvelles fonctionnalités de paiement, améliorant continuellement l'expérience de l'utilisateur final. Avec Marqeta, Swiss4 renforce son engagement à fournir des solutions financières numériques de pointe, garantissant une expérience de transaction pratique, sécurisée et efficace à ses clients.

Une récente étude a révélé que 52% des 25-34 ans ont déclaré que l'utilisation de produits et services financiers de leurs marques préférées était plus pratique que l'utilisation d'une banque conventionnelle. 51% des répondants ont déclaré que les marques offrent des produits plus adaptés à leurs besoins que les institutions traditionnelles, tandis que 50% disent que leur fidélité aux marques est due aux avantages financiers et aux incitations qu'elles offrent, montrant la possibilité croissante pour les offres de services financiers non traditionnels d'élargir leur base de consommateurs.

Swiss4 a été créé en 2020 et est l'une des premières entreprises en Suisse à obtenir sa licence fintech auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Swiss4 a créé une application de services financiers, désormais disponible dans toute la Suisse, combinant un compte multidevises, des facilités de paiement et de change, des services de gestion de style de vie personnalisés pour l'organisation d'activités de loisirs pour ses membres (voyages, hôtellerie, gastronomie, accès à des événements culturels et sportifs prestigieux, recommandations d'expériences et événements privés).

« Nous avons cherché un partenaire expérimenté non seulement sur le marché suisse, mais aussi dans toute l'Europe, capable de soutenir nos futurs projets d'expansion le moment venu », déclare Zhina Asmei, cofondatrice et CEO de Swiss4. « Marqeta est une solution fiable qui peut répondre à nos exigences en matière d'offre flexible, évolutive et personnalisée, dotée des dernières fonctionnalités recherchées par nos clients. »

« Grâce à la demande constante d'expériences de paiement personnalisées, Marqeta dispose de l'échelle, de l'étendue et de l'expérience nécessaires pour servir des clients innovants tels que Swiss4 alors qu'ils réinventent les services financiers pour le marché du luxe », déclare Marcin Goglowski, vice-président principal et directeur général, Europe et CEO au Royaume-Uni, Marqeta. « Nous sommes fiers de poursuivre sur notre lancée en Europe et de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour proposer des offres de paiement qui contribuent à élargir leur clientèle et à créer un engagement client durable. »

À propos de Marqeta

La plateforme moderne d'émission de cartes de Marqeta permet à ses clients de créer des cartes de paiement personnalisées et innovantes et des offres financières intégrées. La plateforme de Marqeta, alimentée par des API ouvertes, donne à ses clients la possibilité de créer des expériences de paiement plus configurables et plus flexibles, accélérant le développement de produits et démocratisant l'accès à la technologie d'émission de cartes. Son architecture moderne offre un accès instantané à une infrastructure de paiement hautement évolutive et basée sur le cloud qui permet aux clients de lancer et de gérer leurs propres programmes de cartes, d'émettre des cartes et d'autoriser et de régler des transactions. Marqeta a son siège social à Oakland, en Californie, et est certifié pour opérer dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.marqeta.com, Twitter et LinkedIn.

À propos de Swiss4

Créé en 2020, Swiss4 est un acteur financier basé en Suisse qui se concentre sur le développement de solutions financières numériques. La société a lancé le développement de sa solution technologique, Swiss Core, et a obtenu une licence fintech de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), lui permettant d'opérer en tant qu'institution financière de dépôt. Elle a acquis une licence de membre principal Mastercard pour émettre ses propres cartes de paiement. L'application Swiss4 est disponible en Suisse sur l'App Store et le Play Store.

2 juillet 2024

