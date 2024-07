Pulnovo Medical annonce le premier recrutement au Portugal pour une étude clinique mondiale sur l'utilisation de la dénervation de l'artère pulmonaire dans le traitement de l'hypertension pulmonaire liée à la maladie du coeur gauche





SHANGHAI, 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pulnovo Medical Limited, société pionnière et mondialement reconnue dans le traitement de l'hypertension pulmonaire (HTP) et de l'insuffisance cardiaque (IC), a le plaisir d'annoncer le lancement réussi et le recrutement des deux premiers patients pour son étude clinique multicentrique mondiale explorant le traitement par dénervation percutanée de l'artère pulmonaire (PADN) pour l'hypertension pulmonaire associée à la maladie du coeur gauche. Cet événement historique a eu lieu au Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de Santa Marta au Portugal, marquant ainsi le début du lancement mondial des produits innovants de Pulnovo Medical.

Sous la direction du professeur Hang Zhang de l'hôpital affilié à l'Université de Médecine de Nanjing, le professeur Ruben Ramos et son équipe ont réalisé avec succès un traitement par dénervation de l'artère pulmonaire (PADN) sur deux patients. La procédure s'est déroulée sans problème, les appareils étaient faciles à utiliser et les résultats étaient excellents. L'équipe médicale portugaise fut impressionnée par la sécurité et l'efficacité de la technologie du traitement par dénervation de l'artère pulmonaire, celles-ci étant prouvées à travers de nombreuses années de données recueillies sur le terrain. Les paramètres cliniques ont montré des résultats prometteurs lors de l'utilisation de la technologie du traitement par dénervation de l'artère pulmonaire. La conception globale des produits et le contrôle algorithmique de haute précision ont assuré une production d'énergie stable et des résultats chirurgicaux efficaces.

Le professeur Ruben Ramos a déclaré : « La technologie du traitement par dénervation de l'artère pulmonaire présente un grand potentiel dans le traitement de l'hypertension pulmonaire associée à une maladie du coeur gauche. Nous sommes ravis d'être les premiers en Europe à participer à cette étude clinique mondiale. Notre équipe confie en ce projet et est enthousiaste à l'idée d'offrir, grâce à cette étude, de nouvelles solutions de traitement aux patients européens atteints d'hypertension pulmonaire. Le traitement par dénervation de l'artère pulmonaire est non seulement une nouvelle méthode de traitement, mais offre également un nouvel espoir aux patients souffrant d'hypertension pulmonaire. »

Jessie Lian , PDG de Pulnovo Medical , a déclaré : « L'étude clinique multicentrique mondiale sur la dénervation de l'artère pulmonaire (PADN) est l'un de nos principaux projets dédiés aux technologies de traitement innovantes dans le domaine cardiovasculaire. En tant que traitement émergent, la technologie PADN présente un potentiel et des perspectives énormes. Les résultats postopératoires de la première utilisation de la technologie PADN à l'étranger illustrent la transcendance des frontières académiques actuelles. À l'avenir, nous continuerons à renforcer nos activités à l'échelle mondiale et à promouvoir activement l'enseignement et l'apprentissage de la technologie de dénervation de l'artère pulmonaire (PADN). »

Cynthia Chen, présidente de Pulnovo Medical, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir réalisé le premier recrutement de l'étude clinique multicentrique européenne de la technologie PADN au Portugal, marquant ainsi une accélération significative des progrès de notre technologie à l'échelle mondiale. Nous continuerons à promouvoir l'utilisation généralisée de la technologie PADN pour que davantage de patients puissent bénéficier de ce traitement innovant. »

2 juillet 2024 à 12:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :