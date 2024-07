Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - VSBY.WT.A

Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les municipalités autorisent la construction de logements sur leur territoire. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les...

Reprise des négociations pour : Société : Inspire Semiconductor Holdings Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : INSP Les titres : Oui Reprise (HE) : 12 h 45 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : VSBLTY Groupe Technologies Corp. Symbole CSE : VSBY.WT.A Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRI peut prendre la décision de...

Partout au pays, les Canadiens économisent des milliers de dollars par année sur l'essence en passant sans tarder à l'électromobilité : pour la seule année 2023, il s'est immatriculé plus de 320 000 nouveaux véhicules électriques (VE). Afin qu'il...