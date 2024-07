Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - INSP

Spirit AeroSystems [NYSE: SPR] (« Spirit ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de fusion définitif selon lequel The Boeing Company [NYSE : BA] (« Boeing ») acquerra Spirit pour 37,25 $ par action en actions ordinaires de Boeing (soumis...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Inspire Semiconductor Holdings Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : INSP Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 11 h 36 L'OCRI peut prendre...

Reprise des négociations pour: Société : Planet Green Metals Inc. Symbole CSE : PGR Les titres : Oui Reprise (HE) : 12 h 00 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

L'éducation est fondamentale pour renforcer l'économie, réduire la pauvreté et créer un environnement inclusif où tout le monde a des chances égales de réussir. Du 27 au 29 juin 2024, les ministres de l'Éducation du G7 se sont réunis à Trieste, en...

Une audience dans l'affaire William Robert Hall, qui devait se tenir le 19 juin 2024 devant une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aux termes des Règles visant les courtiers en placement et...