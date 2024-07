CSL et BCI Minerals s'associent pour construire un navire de transbordement innovant pour le projet Mardie





MONTRÉAL, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de solutions de transport maritime durable, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique de 21 ans avec BCI Minerals Limited (« BCI ») pour construire et exploiter un navire de transbordement innovant afin de soutenir le projet de sel et de potasse Mardie (« projet Mardie »).



Dans le cadre de la solution de transbordement intégrale de CSL, le transbordeur sur mesure manipulera 5,35 millions de tonnes de sel et 140 000 tonnes de sulfate de potasse par an. Le chargement se fera à l'installation de chargement par jetée de BCI à Cape Preston, en Australie-Occidentale, et le navire naviguera de 12 à 15 milles nautiques pour transférer la cargaison vers des navires océaniques allant de Handysize à Newcastle Max.

« Nous sommes ravis de nous associer à BCI et de diriger le développement de ce navire diesel-électrique sur mesure, qui offrira une solution performante, sûre et durable pour le projet Mardie », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du groupe CSL. « Aligné sur l'engagement de CSL et de BCI en matière de pérennité environnementale, la conception du nouveau navire offre une voie pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Son système de propulsion diesel-électrique est conçu pour une conversion future aux carburants propres ou à l'électrification. »

Caractéristiques du nouveau navire

Tirant d'eau réduit pour maximiser la charge utile dans les contraintes de marée et de chenal

Port en lourd total d'environ 16 000 tonnes métriques

Déchargement par gravité adapté au chargement de sel, de sulfate de potasse et d'autres marchandises en vrac sec sur des navires océaniques ayant un port en lourd allant jusqu'à 207 000 tonnes

Haute manoeuvrabilité, avec une propulsion à double extrémité

Quatre propulseurs azimutaux et un système de propulsion et d'alimentation diesel-électrique intégré

Système à point de chargement unique avec un débit de chargement de 3 300 tonnes par heure

Système d'autodéchargement avec un débit de déchargement de 4 000 tonnes par heure

« BCI Minerals est très heureux de signer ce contrat majeur avec CSL pour un navire spécialement conçu pour le projet de sel et de potasse Mardie, qui fournira à BCI une solution d'expédition sécurisée et rentable offrant de réels avantages à nos opérations et à nos clients », a déclaré David Boshoff, directeur général de BCI. « La réputation de CSL en matière de solutions de transbordement et leur engagement envers la sécurité et la fiabilité en font un partenaire idéal à long terme pour BCI Minerals. »

La construction du nouveau navire débutera au printemps 2026 avec une livraison prévue à la mi-2027. Entre-temps, dès la deuxième moitié de 2026, CSL mettra en service un navire affrété à temps pour assurer les services de transbordement au projet Mardie pendant la construction du nouveau navire dédié.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l'entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

514 982-3854 | [email protected]

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f535cd1-2063-4a7f-9bbd-745ce6f1e5db/fr

2 juillet 2024 à 11:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :