L'activité « Go for Innovation, Rise for Growth - 2024 Entrepreneurs' Journey to Jiangxia » s'est déroulée à Jiangxia, Wuhan.





Le 29 juin, l'événement « Go for Innovation, Rise for Growth - 2024 Entrepreneurs' Journey to Jiangxia » organisé par la branche de Hubei de l'agence de presse Xinhua, Xinhuanet, la China Enterprise Reform and Development Society et la Zhejiang Enterprise Confederation s'est bien terminé. Plus de 500 entrepreneurs issus du Fortune 500 et du top des 500 plus grandes entreprises chinoises, des leaders du secteur, ainsi que des experts et des universitaires de renom se sont réunis sur les rives du fleuve Yangtze et du lac Tangxun.

Des représentants du gouvernement populaire du district de Jiangxia, de la ville de Wuhan et de l'agence de presse Xinhua ont fait des discours lors de l'événement principal. Fan Gang et Guan Qingyou, économistes, ont respectivement donné des conférences publiques. Les discours principaux ont été successivement faits par Li Yaoqiang, secrétaire du parti et président de la China National Salt Industry Corporation, Cheng Jie, secrétaire du parti et président de Dong-E-E-Jiao Co., Ltd?et d'autres entrepreneurs influents.

M. He Zhiyi, expert en chef de l'Institut de recherche sur l'industrie mondiale de l'université de Tsinghua, a publié le livre blanc sur la recherche sur l'industrie mondiale lors de la réunion. Ce livre blanc présente les derniers résultats de la recherche sur la structure industrielle mondiale et les coefficients d'intensité d'une manière détaillée. Afin d'aider à cultiver et à développer de nouvelles forces productives de qualité, Xinhuanet, en collaboration avec la China Enterprise Reform and Development Society, a lancé le recueil de cas de développement des nouvelles forces productives de qualité pour 2024.

Lors de la session de dialogue intitulée « le numérique prépare l'avenir, l'innovation est le moteur du développement », des représentants d'associations, des experts et des universitaires du secteur, ainsi que des représentants d'entreprises ont échangé et discuté en profondeur, partageant des points de vue et des suggestions sous différents angles et à différents niveaux.

Au cours de l'événement, le responsable du district de Jiangxia a fait de la promotion industrielle et a organisé une cérémonie de signature pour des projets d'investissement et de coopération.

Le 2024 Entrepreneurs' Journey to Jiangxia comprend une conférence sur le développement industriel, l'inspection de projets clés locaux, la promotion de l'industrie, la signature de projets d'investissement et de coopération, la publication des résultats de la recherche industrielle mondiale et des activités d'échange culturel. Au cours de l'événement, les invités ont également eu des échanges et des discussions intensifs sur les grands enjeux industriels actuels, tels que la consommation des nouvelles automobiles, la transformation numérique de l'industrie manufacturière, le financement des retraites et le développement des industries vertes et à faibles émissions de carbone.

2 juillet 2024 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :