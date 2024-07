Mars finalise l'acquisition des parts des entreprises françaises de diagnostic vétérinaire Cerba Vet et ANTAGENE détenues par le groupe Cerba HealthCare





Mars, Incorporated (« Mars ») a communiqué aujourd'hui la finalisation de l'acquisition annoncée précédemment des parts détenues par Cerba HealthCare dans Cerba Vet et ANTAGENE. Cerba Vet et ANTAGENE viennent complémenter le portfolio de la division Mars Petcare Science & Diagnostics.

Nefertiti Greene, présidente chez Mars Science & Diagnostics, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer aux équipes de Cerba Vet et d'ANTAGENE. Cerba Vet et ANTAGENE complémentent la division Mars Science & Diagnostics, qui comprend une activité mondiale de diagnostic vétérinaire, Antech, et une activité majeure de tests génétiques pour chats et chiens, Wisdom Panel. Ensemble, nous poursuivrons la vision de Mars Petcare : A BETTER WORLD FOR PETS. »

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons demain dépend de la façon dont nous agissons aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale avec un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de dollars, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de soins pour animaux de compagnie et de services vétérinaires de premier plan soutient les animaux de compagnie du monde entier et nos produits de snacking et d'alimentation de qualité ravissent des millions de personnes chaque jour. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® et BEN'S ORIGINALtm. Nos réseaux internationaux de cliniques vétérinaires, notamment BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, VCAtm et ANICURAtm, couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, et notre activité mondiale de diagnostic vétérinaire ANTECH® offre des capacités révolutionnaires dans le diagnostic des animaux de compagnie. Les cinq principes de Mars, à savoir Qualité, Responsabilité, Mutualité, Efficacité et Liberté, inspirent nos 150 000 associés à agir chaque jour pour contribuer à créer un monde meilleur pour les personnes, les animaux de compagnie et la planète.

Pour plus d'informations sur Mars, veuillez consulter le site www.mars.com. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À propos de Mars Science & Diagnostics

Mars Science & Diagnostics est une division de Mars Petcare, une entreprise diversifiée dédiée à un seul objectif : A BETTER WORLD FOR PETStm. La division Science & Diagnostics associe la puissance de la science de pointe en matière de santé des animaux de compagnie à l'expertise en matière de diagnostics, de données et de technologie visant à améliorer les résultats dans le domaine de la santé des animaux de compagnie. Notre activité de diagnostic vétérinaire Antech couvre les instruments de laboratoire de diagnostic en interne ainsi que les consommables, notamment les produits de diagnostic par analyse rapide et les services de cytologie numérique ; les services de données locales et basées sur le cloud ; les logiciels de gestion de l'information ainsi que les logiciels et supports connexes dédiés aux cabinets vétérinaires ; 90 laboratoires de référence dans le monde ; l'imagerie et la technologie vétérinaires ; les formations ; et enfin les services de soutien aux spécialistes agréés. Notre offre de diagnostics à domicile comprend Wisdom Panel, le test ADN pour animaux de compagnie le plus précis au monde. Depuis 60 ans, notre Waltham Petcare Science Institute fait progresser la science pour mieux comprendre la santé des animaux de compagnie.

À propos de Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d'accompagner l'évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l'efficacité des traitements en les personnalisant. Chaque jour, sur les 5 continents, les 15 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la transformation de la médecine, animés d'une même conviction profonde : faire avancer le diagnostic, c'est faire progresser la santé.

Cerba HealthCare, éclairer la santé.

Pour plus d'information : http://www.cerbahealthcare.com.

