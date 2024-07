Reflow Medical recrute les premiers patients de l'étude pilote sur le système de support coronaire à élution de sirolimus (Spur Elute)





Reflow Medical, Inc., développeur de dispositifs innovants axés sur les maladies cardiovasculaires, annonce le recrutement des premiers patients dans le cadre de l'étude intitulée « A pilot study of the Drug- Eluting Coronary Spurtm StEnt as a Primary trEatment for in-stent Restenosis (ISR) of the CORONARY arteries » (DEEPER CORONARY, NCT06117150). L'ISR est un problème clinique courant qui peut générer des coûts de médicaux importants et qui est souvent associé à un risque accru de décès et de réhospitalisation. Connue sous le nom de système de support récupérable à élution de sirolimus coronaire, ou « Spur Elute », cette solution clinique unique est destinée à traiter les patients souffrant d'ISR coronaire en transférant une formulation de médicament à base de sirolimus exclusive à la lésion malade sans y laisser d'implant métallique permanent. Cette étude est approuvée pour le recrutement d'un total de 10 patients dans un maximum de trois centres en Nouvelle-Zélande.

Scott Harding, le chercheur principal, est un cardiologue interventionnel spécialisé dans le traitement des maladies coronariennes complexes à l'hôpital de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il fait part de son expérience avec le Spur Elute : « L'étude de cette nouvelle plateforme est passionnante et a le potentiel de traiter avec succès les patients souffrant de resténose du stent. »

William Lombardi et Kathleen E. Kearney, cardiologues interventionnels à l'UW Medicine Heart Institute de Seattle, Washington, étaient présents lors du premier recrutement. « Pouvoir administrer des médicaments antiprolifératifs tout en maintenant le flux sanguin peut être un élément crucial pour le traitement des patients souffrant d'ISR », déclare William Lombardi, directeur du programme coronarien complexe à l'Institut.

Le Spur Elute est un nouveau dispositif dont la thérapie par support récupérable (RST) crée des canaux pour augmenter l'absorption des médicaments antiprolifératifs, tout en dilatant la lumière artérielle pour maximiser le gain au cours de la procédure. Le système est ensuite retiré, sans rien laisser derrière lui.

« Ces recrutements nous rapprochent de la possibilité pour les médecins d'utiliser la plateforme Spur pour traiter les patients souffrant de maladies cardiovasculaires, et en particulier d'ISR », déclare Isa Rizk, directeur général et cofondateur de Reflow Medical, Inc. « Nous sommes très fiers de toute l'équipe et reconnaissants à notre CRO externe, Mobius Medical, d'avoir atteint cette étape clé. » L'étude pilote du Spur Elute pour l'accès et le traitement de l'ISR fait suite au lancement réussi, l'année dernière, de la gamme Reflow coraCatheterstm pour les interventions coronariennes percutanées (ICP) complexes.

À propos de Reflow Medical, Inc.

Reflow Medical, Inc. se concentre sur l'autonomisation des médecins par la conception et le développement de technologies innovantes et efficaces pour les maladies cardiovasculaires. Le portefeuille de Reflow inclut des produits conçus pour être utilisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires dans le système vasculaire coronaire et périphérique.

2 juillet 2024 à 10:05

