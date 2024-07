Plongez dans l'été au parc Joseph-Paré et célébrez la réouverture de la piscine et de la pataugeoire





MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Après d'importants travaux de rénovation, la pataugeoire, la piscine et le pavillon d'accueil du parc Joseph-Paré rouvrent leurs portes et offrent des installations attrayantes, accessibles universellement et propices aux jeux comme à la détente.

« Cette réfection majeure offre une opportunité de créer un pôle d'activités récréatives de premier plan dans le parc et s'inscrit dans notre vision d'une revitalisation de l'est de l'arrondissement. La transition écologique demeure une priorité essentielle et je suis particulièrement heureux que cette nouvelle installation voie le jour dans le respect de nos valeurs de résilience et d'inclusion », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement.

« Ce lieu métamorphosé incarne notre engagement envers la communauté et je suis ravi que les citoyennes et citoyens de l'est de Rosemont aient désormais accès à des installations modernisées et parfaitement adaptées à leurs besoins », déclare Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville.

Pour sa part, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, se réjouit de la réouverture de la piscine et de la pataugeoire. « L'accessibilité aux infrastructures sportives, récréatives et de plein air sera toujours la clé pour inciter la population à bouger et à développer un mode de vie actif. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied à ce beau projet. J'invite toute la population à venir en profiter en grand nombre! »

Invitation à célébrer pour le voisinage

Le samedi 6 juillet, de 11 h à 15 h, le voisinage est invité à fêter la réouverture. Au programme : jeux dans l'eau, peinture à la craie, limbo et ambiance musicale. La fête sera remise au lendemain en cas de conditions météorologiques défavorables.

Répondre à un achalandage croissant

La piscine et la pataugeoire offrent désormais une expérience plus accueillante et actuelle, et peuvent désormais recevoir jusqu'à 300 personnes afin de répondre à l'affluence croissante. Complètement réaménagé, le pavillon d'accueil a été repensé afin de maximiser l'apport de lumière naturelle.

La part belle à l'accessibilité universelle

Des entrées de type plage progressive facilitent la progression dans les bassins. La piscine est également munie d'une rampe d'accès. Le vestiaire universel répond maintenant aux besoins des jeunes familles et des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Place à la détente et au verdissement

Les espaces extérieurs ont été redessinés avec l'ajout d'un mobilier convivial propice au repos, et une plus grande place est accordée à la végétalisation grâce à l'ajout d'arbustes, de végétaux et d'une plage gazonnée.



Conception et financement

Le concept d'aménagement a été réalisé par Poirier Fontaine Architectes inc. et GBI, alors que L'Archevêque & Rivest LTÉE signe les travaux.

Cette réfection, au coût de 6 M$, est en partie financée grâce à un investissement de 3,5 M$ du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-EBI), dont l'argent provient du provincial et du fédéral.

Les membres du cabinet seront disponibles pour répondre aux questions des médias le samedi 6 juillet (remis au lendemain en cas de pluie), de 11 h à 11 h 30.

2 juillet 2024 à 10:03

