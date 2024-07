Renouvellement du financement accordé à la Fête nationale de l'Acadie





Le gouvernement du Canada réitère son appui aux célébrations communautaires de la Fête nationale de l'Acadie

MONCTON, NB, le 2 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et député de Beauséjour, sont fiers de confirmer le renouvellement du financement accordé aux célébrations de la Fête nationale de l'Acadie. Les ministres ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Cet investissement de 1,5 million de dollars sur trois ans, alloué à partir de 2024, permettra d'appuyer plus d'une centaine d'activités organisées au cours des trois prochaines années pour souligner la Fête nationale de l'Acadie et donner au peuple acadien des occasions de se rassembler et d'exprimer sa fierté et son identité culturelle.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de souligner l'apport du peuple acadien au tissu social et culturel de notre pays. Le renouvellement de ce financement témoigne de son engagement à favoriser l'épanouissement des communautés francophones vivant en milieu minoritaire.

Pour en savoir plus sur la Fête nationale de l'Acadie et découvrir les célébrations qui auront lieu près de chez vous, consultez notre site Web, suivez-nous sur les réseaux sociaux et utilisez le mot-clic #FêteNationaleAcadie.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer une fois de plus les célébrations communautaires de la Fête nationale de l'Acadie. Celles-ci donneront aux Canadiens et Canadiennes davantage d'occasions de reconnaître la détermination et le courage du peuple acadien, qui a contribué à façonner notre culture, notre identité et nos valeurs canadiennes. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Notre culture acadienne est riche, diversifiée et contribue d'innombrables façons au patrimoine collectif du Canada. Le financement que nous avons souligné aujourd'hui démontre une fois de plus l'engagement de notre gouvernement à soutenir la célébration de notre identité et de notre histoire. À l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, j'encourage tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à participer à ces événements dynamiques. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« Chaque année, la Fête nationale de l'Acadie est un moment fort de la saison estivale dans les maritimes. C'est l'occasion de se rassembler en famille et entre amis pour célébrer qui nous sommes, et de faire vibrer ce qui nous distingue en tant que peuple acadien. En tant que gouvernement, on sera toujours là pour s'assurer que nos communautés francophones en milieu minoritaire restent dynamiques. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et député de Beauséjour

Les faits en bref

La Fête nationale de l'Acadie et financée par le Programme des célébrations et commémorations du ministère du Patrimoine canadien.

Le Programme des célébrations et commémorations vise les objectifs suivants : assurer l'accès aux célébrations tenues dans toutes les régions du Canada, afin de permettre à la population canadienne d'apprécier la diversité culturelle, ethnique, linguistique et géographique du pays; assurer l'accès aux commémorations d'intérêt national qui rendent hommage aux gens, aux lieux, aux symboles, aux anniversaires et aux réalisations remarquables; et créer des occasions de participer aux célébrations et commémorations nationales qui suscitent la fierté et le sentiment d'appartenance des Canadiens et Canadiennes.

C'est en 1881, lors de la première convention nationale des Acadiens à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, que le 15 août est désigné comme la fête nationale des Acadiens, maintenant appelée la Fête nationale de l'Acadie.

En 2003, le gouvernement du Canada adopte la Loi instituant la Journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes.

Liens connexes

La Fête nationale de l'Acadie

Financement pour la Fête nationale de l'Acadie

2 juillet 2024 à 09:16

