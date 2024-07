Messer Canada annonce une nouvelle nomination à la haute direction : Karl Villeneuve est nommé vice-président et directeur général





BRIDGEWATER, N.J., le 2 juill. 2024 /CNW/ -- Messer, une société privée de renommée mondiale spécialisée dans les gaz industriels, médicaux et spéciaux a nommé Karl Villeneuve au poste de vice-président et directeur général de son entreprise Messer Canada à compter du 1er juillet 2024.

Depuis 12 ans, monsieur Villeneuve fait partie intégrante de Messer Canada. Dans son précédent poste de directeur des ventes PGP, M. Villeneuve a démontré sa passion pour l'obtention de résultats, qui a joué un rôle crucial dans la performance des ventes de l'entreprise. Sa capacité à constituer des équipes hautement performantes et à se concentrer sur la modernisation a largement contribué à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la croissance des ventes.

« Karl a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d'une vision stratégique et d'une compréhension approfondie de nos activités canadiennes, ce qui fait de lui le choix idéal pour diriger Messer Canada dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré Rob Capellman, vice-président directeur, MPG Amériques et tonnage US. « Je suis convaincu que son approche collaborative et son esprit novateur continueront de stimuler notre succès dans la région. »

M. Villeneuve succède à Christian Lafleur, qui a pris sa retraite à la fin du mois de juin après 32 ans de service.

« Christian a obtenu des résultats extraordinaires pour l'entreprise au cours des trois dernières décennies. Nous sommes reconnaissants à Christian pour son service et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles entreprises alors qu'il prend sa retraite », a poursuivi M. Capellman. « Nous sommes ravis que Karl prenne la barre à titre de nouveau vice-président et directeur général de Messer Canada après avoir travaillé en étroite collaboration avec Christian au fil des ans. »

M. Villeneuve a exprimé son enthousiasme pour son nouveau rôle et l'avenir de Messer Canada.

« C'est un honneur pour moi d'assumer ce poste de leadership et de m'appuyer sur la riche histoire de l'entreprise, alors que nous célébrons 75 ans de service fiable aux clients de gaz industriels au Canada », a souligné M. Villeneuve. « Je me réjouis de travailler avec notre équipe talentueuse pour stimuler la croissance, l'innovation et l'excellence, tout en continuant à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif qui reflète les communautés que nous desservons. »

Depuis qu'il s'est joint à l'ancienne société de Messer en 2012, M. Villeneuve a occupé divers rôles à responsabilités croissantes au sein de l'organisation des ventes. Son leadership a permis de mener plusieurs campagnes réussies, positionnant Messer Canada de manière positive par rapport aux concurrents du marché. M. Villeneuve excelle dans l'identification de nouvelles stratégies pour élargir son portefeuille d'activités, dans l'établissement de liens avec les clients pour comprendre leurs défis et dans le développement de nouveaux produits qui répondent aux besoins du marché.

Il est titulaire d'un diplôme en gestion des finances et en marketing de l'Université Bishop's et a ensuite obtenu son MBA de HEC Montréal. Il a également suivi une formation sur les techniques avancées de négociation dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel et des gestionnaires de l'Université Harvard. Il s'est joint à l'industrie des gaz industriels en 2002 après une carrière réussie en tant qu'entrepreneur.

À propos de Messer

Messer est la plus grande entreprise privée de gaz industriels au monde et l'une des principales entreprises de gaz médicaux et industriels en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe. Forte de ses 125 ans d'expertise en matière de gaz industriels, médicaux, spéciaux et électroniques, Messer fournit des produits de qualité, des services et des technologies connexes par le biais d'un vaste réseau de production et de distribution. La santé et la sécurité, les pratiques de développement durables et la protection de l'environnement sont des valeurs fondamentales de Messer intégrées dans les activités quotidiennes de l'entreprise. Les ventes de Messer Amériques représentent environ 52 % des ventes mondiales de Messer qui s'élèvent à 4,7 milliards de dollars américains. Pour de plus amples informations, visitez le www.messeramericas.com.

