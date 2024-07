La ministre des Anciens Combattants ouvre les marchés





TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ainsi que des anciens combattants, des dirigeants d'entreprise et des parties prenantes, se sont joints à Christmas Sy, responsable, Perspectives et stratégies d'analyse de la Bourse de Toronto, pour lancer la Stratégie nationale d'emploi pour les vétérans et les vétéranes et ouvrir les marchés.

Ce programme offre une feuille de route complète pour favoriser l'emploi des anciens combattants en mettant à profit leurs compétences particulières. La stratégie vise à améliorer et à promouvoir les services existants afin que les anciens combattants connaissent les ressources d'aide qui leur sont offertes. Elle permettra de combler des lacunes et d'abattre des obstacles afin d'améliorer les perspectives d'emploi des anciens combattants.

2 juillet 2024 à 08:35

