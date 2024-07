Beanfield nomme Rizwan Jamal au poste de président-directeur général





TORONTO, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield, une entreprise locale et indépendante de télécommunications à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa, qui compte plus de 450 employés, a nommé Rizwan Jamal au poste de président-directeur général, avec effet immédiat.



David Pistachio, président du conseil d'administration de Beanfield, a déclaré : "Nous sommes ravis qu'un leader des télécommunications de l'expérience de Rizwan rejoigne l'équipe de Beanfield. Nous croyons de plus en plus en cette entreprise et en son avenir prometteur. Nous sommes convaincus que la vision et l'expérience de Rizwan sont exactement ce dont Beanfield a besoin pour entamer son prochain chapitre d'expansion et de croissance."

M. Jamal, qui est basé à Toronto, arrive chez Beanfield avec une connaissance approfondie de l'industrie et une expérience éprouvée en matière de leadership et d'exploitation dans le secteur des télécommunications au Canada. Il était dernièrement PDG de Xplore, l'un des plus grands fournisseurs canadiens de services de télécommunications basés sur les installations. Avant Xplore, il a travaillé pendant plus de 11 ans chez Bell Canada Enterprises Inc. (TSX, NYSE : BCE), où il a occupé le poste de président des services résidentiels et des petites entreprises. En outre, il a passé 11 ans chez Telus Corporation, où il a occupé divers postes, notamment celui de premier vice-président du marketing auprès des consommateurs.

"Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Beanfield, qui entame sa prochaine phase d'expansion et de croissance ", a déclaré M. Jamal. "Beanfield a construit l'un des meilleurs réseaux au pays entièrement en fibre optique, offrant une alternative de fournisseur de qualité ainsi que des meilleures solutions à large bande passante aux clients commerciaux et résidentiels dans les grandes villes du Canada. J'ai hâte de travailler avec toute l'équipe de Beanfield pour tirer parti de l'histoire de l'entreprise en matière d'entrepreneuriat, d'innovation et déstabilisateur de marché"

M. Jamal guidera l'expansion continue de Beanfield sur les marchés clés, en particulier à Toronto, Vancouver, Montréal et Ottawa.



À propos de Beanfield :

Beanfield est une société de télécommunications indépendante, basée sur des installations, dont les sièges sociaux sont situés à Toronto, Montréal et Vancouver. Fondée en 1988 dans un esprit activiste, elle a étendu son réseau de fibres optiques pour desservir les marchés de Toronto, Montréal, Ottawa et Vancouver, avec des points de présence à Calgary, New York et Seattle. Bien que bien positionnée pour devenir une entité nationale de télécommunications, Beanfield s'engage à rester fidèle à ses racines et à son éthique d'être orientée vers la communauté et le service à la clientèle. Beanfield croit que tout le monde mérite une connectivité de qualité à un prix équitable parce que c'est Comme il se doit.

