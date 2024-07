Kye Pharmaceuticals annonce la disponibilité de QUILLIVANT (MD) ER sous forme de comprimés à croquer pour le traitement des enfants atteints de TDAH





Les comprimés à croquer QUILLIVANTMD ER sont les premiers et les seuls comprimés à croquer de méthylphénidate à libération prolongée approuvés au Canada.

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental chronique qui touche de 5 à 9 % des enfants et de 3 à 5 % des adultes environ au Canada 1

Deux tiers des enfants atteints d'un TDAH continuent d'avoir des difficultés importantes à l'âge adulte 2

La réponse précoce au traitement par le méthylphénidate est un facteur prédictif des résultats symptomatiques et fonctionnels à long terme chez les enfants atteints de TDAH3

MISSISSAUGA, ON, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Kye Pharmaceuticals, Inc. (« Kye ») a annoncé aujourd'hui que QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer (comprimés à libération prolongée de chlorhydrate de méthylphénidate) est maintenant offert au Canada. Les comprimés à croquer QUILLIVANTMD ER sont les premiers et les seuls comprimés à croquer de méthylphénidate à libération prolongée approuvés par Santé Canada. QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants de 6 à 12 ans4.

QUILLIVANT ER sous forme de comprimés à croquer est indiqué pour le traitement du TDAH.

« Le lancement au Canada de QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer marque une étape importante dans l'offre d'options thérapeutiques novatrices de haute qualité pour les médecins et les patients atteints de TDAH », a déclaré John McKendry, président et directeur général de Kye Pharmaceuticals. « L'approbation et le lancement de QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer ne sont que le début de notre engagement à servir les familles canadiennes touchées par le TDAH. »

Kye Pharmaceuticals soutient le Plan d'action sur les médicaments pédiatriques de Santé Canada, qui permettra de veiller à ce que les enfants et les jeunes au Canada aient accès non seulement aux médicaments dont ils ont besoin, mais aussi à des formulations pharmaceutiques qui conviennent à leur âge5. En plus des comprimés à croquer actuellement offerts, Kye lancera QUILLIVANTMD ER sous forme de suspension orale au cours de l'été.

« L'introduction d'une formulation de méthylphénidate sous forme de comprimés à croquer avec un système novateur d'administration à libération prolongée représente une avancée majeure pour les jeunes patients canadiens et leurs soignants qui prennent en charge le TDAH », a déclaré Sohail Khattak, MD, FRCPC, pédiatre, pharmacologue et toxicologue à la Kids Clinic d'Ajax, en Ontario. « Cette approche novatrice, qui assure des effets durables, propose un schéma posologique pratique qui améliore l'adhésion au traitement. »

« En tant que psychiatre pour enfants et adolescents, je suis profondément conscient des défis auxquels sont confrontés les enfants atteints de TDAH et leurs familles », a déclaré Doron Almagor, MD, FRCPC, psychiatre pour enfants et adolescents et directeur de la Possibilities Clinic. « Le méthylphénidate a fait ses preuves dans le traitement de cette maladie. L'arrivée sur le marché de QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer est une nouvelle option de notre arsenal thérapeutique qui pourrait se révéler plus commode pour les patients et améliorer leur adhésion au traitement. »

À compter du 27 juin, QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer sera offert dans les pharmacies du Canada.

À propos du TDAH

Le TDAH est un trouble du développement neurologique courant chez l'enfant qui entraîne des troubles d'apprentissage et de comportement. Les patients atteints d'un TDAH éprouvent des difficultés à réguler leur attention ou à se concentrer. Selon le Centre de sensibilisation au TDAH Canada (CSTC), 80 % des enfants ayant obtenu un diagnostic de TDAH continuent de répondre aux critères justifiant un tel diagnostic à l'adolescence et au moins 65 % continuent de présenter des symptômes incommodants à l'âge adulte1. Bien qu'il existe de nombreuses options pour traiter le TDAH, QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer est la seule option de méthylphénidate à croquer à libération prolongée et à prise unique quotidienne offert au Canada pour le traitement de cette maladie.

À propos de QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer

QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer est approuvé au Canada pour le traitement du TDAH chez les enfants de 6 à 12 ans. QUILLIVANTMD est offert sous forme de comprimés à croquer une fois par jour. Cette option de traitement pour enfant facile à prendre procure la durée d'effet nécessaire pour maîtriser les symptômes du TDAH tout au long de la journée. QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer a démontré un début d'action rapide et une libération constante et continue tout au long de la journée, de 8 à 12 heures après la prise6. QUILLIVANTMD ER sous forme de comprimés à croquer est aromatisé à la cerise et sécable pour les jeunes patients, ce qui offre une flexibilité supplémentaire dans l'administration de la dose. Cette formulation unique a été conçue par Tris Pharma avec la technologie exclusive d'échange ionique LiquiXR® qui permet la libération prolongée de méthylphénidate tout au long de la journée dans un comprimé à croquer.

À propos de Tris Pharma

Tris Pharma est une société biopharmaceutique privée, axée sur l'innovation, qui applique ses capacités de développement de médicaments et ses technologies exclusives pour transformer le traitement du TDAH, de la douleur et des troubles neurologiques, y compris la dépendance et les maladies du système nerveux central. Tris est une organisation commerciale bien établie qui dispose d'un solide portefeuille de produits TDAH de premier ordre et d'un pipeline prometteur de médicaments candidats différenciés à court terme. De plus amples informations sont disponibles sur www.trispharma.com et sur LinkedIn @TrisPharma.

À propos de Kye Pharmaceuticals

Kye est une société canadienne de produits pharmaceutiques spécialisés en pleine croissance qui s'engage à procurer de la valeur aux Canadiens en trouvant, en homologuant et en commercialisant des médicaments d'ordonnance novateurs qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux patients du Canada. Animée par le courage et l'agilité, notre philosophie d'entreprise est ancrée dans la poursuite de l'innovation et guidée par notre esprit d'entreprise. Grâce à un portefeuille croissant de médicaments novateurs, Kye couvre de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la cardiologie, la psychiatrie, la pédiatrie, les maladies rares, l'hématologie et la neurologie. Kye Pharmaceuticals Inc. est une entreprise privée dont le siège social est situé à Toronto, qui est déterminée à proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à d'importants besoins cliniques non satisfaits. Kye s'engage à homologuer et à lancer des médicaments qui comptent en offrant de meilleurs résultats à ses partenaires, aux professionnels de la santé canadiens et, surtout, aux patients de tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fr.kyepharma.com/ .

1. https://caddac.ca/fr/informations-generales/ 2. https://www.caddra.ca/fr/public/adultes/ 3. Houmann TB. et al. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2024;33(2) :357-367 4. Monographie de QUILLIVANTMD ER. Kye Pharmaceuticals. [accessible à l'adresse https://fr.kyepharma.com/] 5. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/pediatriques.html 6. Wigal SB et al. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2017;27(8):690-699.

