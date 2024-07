Investissement de 100 M$ de la BIC avec GDI Services aux immeubles inc. pour financer des rénovations énergétiques clés en main d'infrastructures vieillissantes





Partenariat permettant aux propriétaires de bâtiments de réduire les émissions de carbone dans les bâtiments existants

. Chaque bâtiment devrait voir ses émissions de gaz à effet de serre réduire d'au moins 30 % par année pour une moyenne de 37 % pour l'ensemble du portefeuille de projets.

Il est prévu qu'environ 500 emplois seront soutenus dans le secteur des métiers.

TORONTO, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a conclu un investissement de 100 millions de dollars avec GDI Services aux immeubles inc. (GDI). Le financement soutient des rénovations énergétiques importantes dans des bâtiments vieillissants partout au Canada afin de réduire leur impact environnemental.

GDI a formé une entité à vocation unique pour financer les coûts en capital des rénovations énergétiques, qui comprendra l'investissement de la BIC, le reste étant financé par des investissements en capitaux propres de GDI et de tiers. La filiale en propriété exclusive de GDI, Ainsworth (Ainsworth) et sa filiale, Énergère, s'occupera de projets énergétiques et fournira des services complets de conception et de construction clés en main. Les entreprises feront des audits énergétiques initiaux, la modélisation énergétique, la conception de systèmes, l'installation, la mise en service, l'évaluation et la gestion continues de l'énergie, l'analyse de données et l'optimisation énergétique.

Ainsworth, l'entreprise chargée des services techniques de GDI, ainsi qu'Énergère, une société de services énergétiques de premier plan, ont la capacité et l'expérience nécessaires pour fournir à leur clientèle des solutions concrètes pour accélérer la décarbonation des bâtiments.

Chaque projet réalisé par l'entité à vocation unique variera en matière d'échelle et d'approche. Les services énergétiques clés en main d'Ainsworth offriront à leur clientèle des solutions d'amélioration de l'efficacité énergétique afin de réduire considérablement les émissions de carbone. Les mesures de réduction des émissions de carbone comprennent le remplacement du carburant, les mises à niveau des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, la transition vers des sources d'énergie propre et renouvelable comme la production d'énergie solaire, la recharge des véhicules électriques et les installations de stockage d'énergie.

Lorsque toutes les rénovations énergétiques seront terminées, il est estimé que la quantité d'émissions de gaz à effet de serre (GES) sera réduite d'environ 44?000 tonnes par année. De plus, les projets devraient soutenir environ 500 emplois dans le secteur des métiers.

Cet investissement fait partie de l'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la BIC, qui a engagé plus de 1.2 milliards de dollars pour financer des rénovations énergétiques durables. Les bâtiments représentent environ 18% des émissions totales de GES au Canada. Les investissements de la BIC aident à prioriser et à accélérer les rénovations de bâtiments afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs liés au changement climatique.

Citations :

« Personne ne peut réduire individuellement l'impact environnemental des bâtiments vieillissants dans tout le pays. Pour cela, il faut que les secteurs public et privé s'unissent. J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui cette entente qui est un exemple parfait d'un tel partenariat et qui aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'infrastructure et des Collectivités

« L'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la BIC est par ailleurs renforcée par un prêt supplémentaire de 100 millions de dollars à une société de premier plan dans le domaine des services énergétiques au sein de GDI. Ce partenariat permettra à GDI d'accélérer la mise en oeuvre de solutions de rénovations énergétiques clés en main conçues pour améliorer l'efficacité des bâtiments vieillissants du pays, ce qui est essentiel pour rendre les collectivités plus résilientes et plus durables. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Nous avons le plaisir de travailler avec la BIC sur leur programme de financement que nous pouvons offrir à nos clients à travers le Canada. Ces investissements permettront à nos clients de réduire leurs émissions globales de gaz à effet de serre et contribueront à l'atténuation des effets du changement climatique au Canada et dans le monde. Nous offrirons des solutions clés en main pour les bâtiments de notre clientèle afin de réduire l'empreinte carbone tout en améliorant l'efficacité énergétique globale. »

Claude Bigras, président et chef de la direction, GDI

En savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services d'entretien intégrés d'immeubles commerciaux qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène, à la propreté et à l'entretien de bâtiments, d'ingénierie énergétique et d'optimisation de la performance énergétique, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique, électrique et d'automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI).

Ainsworth est l'une des principales entreprises multimétiers intégrées en Amérique du Nord, avec plus de 3?500 employés, incluant plus de 2?700 gens de métier, qui offre des services de CVC, d'automatisation des bâtiments, électriques, de gestion de l'énergie, de systèmes énergétiques et de lignes de transmission dans les marchés commerciaux, institutionnels et industriels dans toutes les provinces du Canada et dans cinq états des É.-U.

Énergère est une entreprise de services écoénergétiques (ESE) qui a beaucoup d'expérience dans les rénovations énergétiques de bâtiments. Depuis 1997, elle a complété plus de 600 projets d'efficacité énergétique, que ce soit des petites rénovations auprès d'entreprises indépendantes ou de rénovations énergétiques au sein de campus et d'institutions.

