Probe Gold renforce son équipe technique avec la nomination d'un vice-président à l'exploration

TORONTO, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) ("Probe" ou la "Société") est heureuse d'annoncer la nomination de Marc Ducharme au poste de vice-président de l'exploration, à compter d'aujourd'hui.



M. Marc Ducharme est un géologue d'exploration qui possède plus de 35 ans d'expérience en géologie et en exploration minière et minérale. Il possède une vaste expérience dans la région de l'Abitibi au Québec, ainsi que de l'expérience en Ontario et dans des projets internationaux. Il a fait ses preuves dans la gestion et l'exécution de programmes d'exploration, depuis les étapes initiales jusqu'aux niveaux avancés, et possède une vaste expérience de la supervision de la géologie des sites miniers pour les mines d'or souterraines et à ciel ouvert. Il a participé à la découverte de plusieurs nouveaux gisements d'or et à l'expansion de nombreuses zones minéralisées, notamment le gisement Kiena Deep de Wesdome à Val-d'Or, au Québec. Marc est un résident de Val-d'Or et il apportera un leadership et des conseils solides à nos opérations à Val-d'Or.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : " Nous sommes ravis d'accueillir Marc au sein de l'équipe de Probe et nous nous réjouissons de sa précieuse contribution alors que nous nous concentrons vers de nouvelles découvertes sur nos actifs miniers en croissance à Val-d'Or. Nous voyons un énorme potentiel à Novador et aux projets McKenzie Break, Croinor et Beaufor nouvellement acquis, et Marc fera partie de notre nouvelle initiative visant à prioriser la découverte de nouveaux gisements à plus haute teneur sur le territoire de Val-d'Or Est. La familiarité de Marc avec la région de l'Abitibi au Québec et ses antécédents en matière de gestion et d'exécution de programmes d'exploration nous permettront d'accélérer nos plans d'exploration et de faire progresser rapidement l'exploration régionale. Grâce à sa solide expérience en géologie, en exploration minière et minérale, y compris la découverte de plusieurs nouveaux gisements d'or, nous sommes confiants dans sa capacité à ajouter une valeur significative au projet Novador tout en accélérant le processus d'obtention des permis afin de réduire les risques liés au projet".

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société est bien financée et s'affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d'onces d'or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d'exploration totalisant environ 1?685 kilomètres carrés au sein des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. L'Évaluation économique préliminaire (« EEP ») récemment publiée par la Société pour Novador présente un plan minier robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or pour une durée d'exploitation prévue de 12,6 ans.

