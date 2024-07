Sectigo réussit son audit WebTrust 2023-2024 et confirme sa conformité avec les exigences de base CA/Browser Forum





Sectigo®, l'acteur le plus innovant du secteur de la gestion complète du cycle de vie des certificats (CLM), annonce ce jour avoir à nouveau réussi à son audit annuel WebTrust.

« Chaque année, nous faisons l'objet d'une série d'audits pour maintenir notre engagement en tant que garants de la confiance numérique », déclare Kevin Weiss, CEO, Sectigo. « Des centaines de milliers de clients, y compris les plus grandes entreprises du monde, comptent sur Sectigo pour sécuriser leurs réseaux et garantir la sécurité et la crédibilité de leurs sites web avec les navigateurs Internet les plus utilisés. Nous sommes extrêmement fiers d'être l'une des CA qui préservent la confiance du public à l'égard d'internet. Notre dévouement indéfectible envers cette responsabilité est le moteur de nos efforts pour maintenir la santé et la sécurité de WebPKI. »

En tant que responsables de l'identité numérique dans les écosystèmes publics, les autorités de certification jouent un rôle privilégié en tant que fondement des connexions cryptées entre les navigateurs et les sites web. En raison de cette responsabilité, ils sont tenus aux normes les plus élevées telles que jugées par une gamme d'entités étatiques et privées. En plus des règles CA/Browser Forum, Sectigo suit également les directives de l'ETSI et de tous les principaux programmes racine.

Pour en savoir plus sur ce que Sectigo fait pour maintenir la confiance du public envers ses clients, veuillez visiter : https://www.sectigo.com/resource-library/what-it-takes-to-be-a-reputable-certificate-authority

