DES OBJETS LIÉS AU SPECTACLE MÉMORABLE DU 17 JUILLET 2023 DES COWBOYS FRINGANTS SUR LES PLAINES ENTRENT DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA CIVILISATION





QUÉBEC, le 2 juill. 2024 /CNW/ - À quelques heures de l'ouverture de l'édition 2024 du Festival d'été de Québec (FEQ), le Musée de la civilisation est heureux d'annoncer que des objets liés au spectacle historique du 17 juillet 2023, sur les plaines d'Abraham, sont officiellement entrés dans ses collections. En posant cet acte symbolique de donation, les artistes, qui ont fait vibrer le coeur et touché l'âme de milliers de personnes au cours cette soirée mémorable, s'assurent de conserver une trace matérielle de ces précieux moments qui demeureront à jamais gravés dans la mémoire collective.

La donation est composée de vêtements portés lors de l'événement par les membres du groupe Les Cowboys Fringants : la cravate du chanteur Karl Tremblay, la robe rose de la violoniste Marie-Anik Lépine, le t-shirt du guitariste et auteur-compositeur principal, Jean-François Pauzé, et les chaussures du bassiste Jérôme Dupras. Sara Dufour a aussi offert son justaucorps, son noeud papillon, ses shorts et ses bottes. Tous ces artistes, de même que Robert Charlebois et Louise Forestier, ont signé la liste de toutes les chansons qu'ils avaient choisies d'interpréter pour l'occasion. La maison de gestion d'artistes La Tribu a complété la donation avec une carte d'accès à l'arrière-scène que toute l'équipe de production des Cowboys Fringants devait porter.

Citations :

«?Nous ne pouvions passer à côté de ce spectacle qui, dès l'annonce de son report, a pris une ampleur insoupçonnée, une dimension sociale dont la pertinence était criante pour un musée de société comme le nôtre. J'y étais personnellement et, dès les premières notes, nous avons compris que le spectacle du 17 juillet 2023 entrait dans la catégorie des grands spectacles mythiques du Québec. Je remercie sincèrement et chaleureusement les artistes d'avoir compris l'importance symbolique de notre demande et l'équipe du FEQ qui a grandement facilité les contacts avec eux.?» Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

«?Nous sommes profondément honorés que ce moment, qui a marqué notre festival et nos festivaliers, trouve une nouvelle résonance au sein du Musée de la civilisation. Lorsque l'équipe a donné une deuxième chance à ce spectacle - que des milliers de fans attendaient - nous nous doutions bien de l'importance de la soirée. Le MCQ nous confirme la portée historique de ce report. C'est une reconnaissance pour les nombreux intervenants impliqués, qui ont collaboré activement à rendre le tout possible.?» Nicolas Racine, président-directeur général du FEQ

En entrant dans les collections sous la responsabilité du Musée, ces témoins tangibles d'un moment charnière tant pour les artistes que pour la musique au Québec seront conservés de façon pérenne.

SOURCE Musée de la civilisation

2 juillet 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :