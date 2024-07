BMO lance un nouveau FNB à résultat structuré





Le nouveau FNB avec tranche protégée offre une protection contre le risque de baisse aux investisseurs

MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet.

Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet (Cboe CA : ZJUL) a clôturé son offre initiale de parts de fonds négociés en bourse et est aujourd'hui coté et négocié sur Cboe Canada Inc.

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet

Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet cherche à procurer aux porteurs de parts un revenu et une plus-value (avant les frais, les dépenses et les impôts) qui correspondent, dans la mesure du possible, au rendement d'un indice de référence conçu pour mesurer le segment des grandes capitalisations du marché boursier américain (« l'indice de référence »), jusqu'à concurrence d'un plafond (avant les frais, les dépenses et les impôts), tout en procurant une protection contre la première tranche de 15 % (avant les frais, les dépenses et les impôts) d'une baisse du cours du marché de l'indice de référence, sur une période d'environ un an à partir du premier jour ouvrable de juillet de chaque année jusqu'au dernier jour ouvrable de juin de l'année suivante, ou vers cette date, ce qu'on appelle la période de résultat cible. L'indice de référence actuel est l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars.

Afin d'atteindre ses objectifs d'investissement, le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet investira principalement dans le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens (le « FNB de référence »). Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet peut également investir dans des options convergentes qui font référence au rendement du prix du FNB de référence afin d'utiliser une « stratégie de résultats cibles ». Les stratégies de résultats cibles visent à produire des résultats d'investissement prédéterminés en fonction du rendement du FNB de référence au cours de la période de résultats cible applicable. Les résultats prédéterminés recherchés par le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet, qui comprennent une protection contre la première baisse de 15 % (avant les frais, les dépenses et les impôts) du cours du marché du FNB de référence et un plafond de hausse prédéterminé (avant les frais, les dépenses et les impôts), sont fondés sur le rendement du FNB de référence au cours de la période de résultats cible.

Chaque période de résultat cible est une période d'environ un an allant du premier jour ouvrable de juillet de chaque année au dernier jour ouvrable de juin de l'année suivante ou autour de cette date.

Le FNB de référence, le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens, chercher à reproduite, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice général du marché boursier américain, déduction faite des frais. Actuellement, le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens cherche à reproduire le rendement de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars. La stratégie d'investissement du FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens consiste actuellement à obtenir une exposition au rendement de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars en investissant dans des actifs tels que des FNB, des fonds d'investissement, des certificats américains d'actions étrangères (ADR) ou des instruments dérivés. Actuellement, le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens investit principalement dans le FINB BMO S&P 500 et utilise des instruments dérivés pour couvrir l'exposition au risque de change par rapport au dollar canadien. Comme alternative ou en conjonction avec l'investissement principal dans des actifs tels que les FNB, les fonds d'investissement, les certificats américains d'actions étrangères (ADR) ou les instruments dérivés, le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens peut investir et détenir les titres constitutifs de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars. Le gestionnaire de portefeuille peut également utiliser une méthode d'échantillonnage pour sélectionner les placements du FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens afin d'obtenir une exposition au rendement de l'indice S&P 500 Hedged to Canadian Dollars.

À propos des FNB à résultat structuré

Le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet est le plus récent ajout à la gamme de FNB à résultat structuré des FNB BMO. Collectivement, le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré, le FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens, le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - janvier, le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - avril, le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - juillet et le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - octobre sont appelés « FNB à résultat structuré ». Les FNB à résultat structuré cherchent à procurer à l'investisseur un rendement sur une période de résultat cible déterminée (chacune étant une « période de résultat cible »).

Un investisseur qui achète des parts d'un FNB à résultat structuré autrement qu'au premier jour d'une période de résultat cible et/ou qui rachète ou vend des parts d'un FNB à résultat structuré avant la fin d'une période de résultat cible peut obtenir des résultats très différents des résultats cibles recherchés par le FNB à résultat structuré pour cette période de résultat cible. Pour atteindre les résultats cibles recherchés par un FNB à résultat structuré pour une période de résultat cible, l'investisseur doit détenir des parts du FNB à résultat structuré pendant l'ensemble de cette période de résultat cible.

Veuillez consulter le site web des FNB à résultat structuré (https://www.bmogam.com/ca-fr/produits/resultat-structure/) pour des informations importantes sur les dates de début et de fin de la période de résultat cible des FNB à résultat structuré, ainsi que sur le plafond et la zone de tranche protégée applicables.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Centre FNB BMO.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent varier et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis 15 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 22 pour cent au Canada et 107 milliards de dollars en actifs sous gestion1. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, mai 2024

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

2 juillet 2024 à 07:00

