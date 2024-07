Vortex International fait l'acquisition de Watergames & More





MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Vortex Structures Aquatiques International (Vortex), fabricant et leader mondial en matière de jeux aquatiques et d'espaces publics, a acquis Watergames & More, une entreprise familiale néerlandaise spécialisée dans la distribution et la fabrication d'installations aquatiques. Cette acquisition renforce les capacités de fabrication et de service de Vortex en Europe, favorisant ainsi l'expansion de la société dans la région. Déjà présente sur le continent, avec des activités en Espagne et un réseau de distributeurs dans le reste de l'Europe, Vortex poursuit aujourd'hui son expansion.

«?Watergames & More s'est distinguée dans le Nord-ouest de l'Europe grâce à son approche sur mesure, combinée à des produits de qualité et une expérience client hors pair. Cette acquisition nous permet d'accroitre nos infrastructures dans cette région du monde, en nous offrant davantage de services et de produits manufacturés en Europe?», mentionne Stephen Hamelin, président et chef de la direction de Vortex International.

«?C'est avec enthousiasme que nous nous joignons à Vortex, une entreprise de renommée internationale. Leurs solutions globales, combinées à notre expertise et à nos stratégies adaptées localement, nous ouvriront de nouveaux débouchés, tout en maintenant la satisfaction du client au coeur de nos décisions?», poursuit Odmar van den Berg, président-directeur général de Watergames & More.

Fondée en 2008 par Paul van den Berg, Watergames & More s'est d'abord fait un nom comme distributeur pour ensuite devenir fabricant de solutions complètes de jeux aquatiques. Forte d'un vaste réseau de relations et d'une connaissance approfondie de besoins sur la scène locale, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par Odmar van den Berg, le fils du fondateur, qui continuera de gérer l'équipe locale sous la même enseigne.

30 ans à rayonner à l'international

Depuis près de trois décennies, Vortex révolutionne la façon dont les enfants et les familles jouent dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les stations balnéaires du monde entier. Avec des produits emblématiques tels que les Splashpad®, les Elevationstm, le Water Journeytm, les toboggans aquatiques et le nouveau Dream Tunneltm, Vortex a réalisé plus de 10 000 installations personnalisées dans 50 pays sur 5 continents. L'entreprise, dont le siège social est à Montréal, dispose de bureaux régionaux aux États-Unis, en Espagne et maintenant aux Pays-Bas, et d'un vaste réseau de distribution en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Australie et en Amérique latine.

Innover en matière d'espaces aquatiques durables

Chef de file de l'industrie des jeux aquatiques, Vortex établit des normes élevées en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Le développement durable et l'innovation en matière de gestion d'eau a toujours été au coeur de l'entreprise assurant ainsi une pérennité pour les générations futures. Vortex propose des solutions répondant aux objectifs écologiques de ses clients, en combinant une technologie de contrôle central et un système de gestion d'eau avancé et sur mesure, qui répond aux réglementations environnementales locales. Pour répondre aux défis croissants liés aux changements climatiques, Vortex a créé CoolHubtm, une oasis urbaine conçue pour offrir des espaces rafraîchissants à tous les citoyens. Cette initiative inclusive rejoint les objectifs que se sont fixés plusieurs villes afin d'atténuer la chaleur urbaine, de promouvoir la durabilité et d'améliorer le bien-être de la population. CoolHubtm permet la création d'un environnement public invitant qui favorise des communautés saines, équitables et résilientes.

À propos de Vortex

Depuis 1995, Vortex révolutionne la façon dont les enfants et les familles jouent dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les stations balnéaires du monde entier. L'approche innovatrice de l'entreprise, laquelle est à l'origine du tout premier Splashpad®, lui a valu plusieurs prix et distinctions. Pour en savoir plus sur les solutions de Vortex en matière d'attractions aquatiques, visitez le site Web de la Société à l'adresse www.vortex-intl.com.

2 juillet 2024 à 07:00

