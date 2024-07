Industrie aéronautique : Sonaca doit se redonner des ailes





MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La multinationale belge Sonaca, qui possède une usine à Mirabel, doit offrir de meilleures conditions de travail afin de pourvoir ses nombreux postes spécialisés dans la fabrication d'ailes d'avion qui sont vacants en ce moment.

La négociation pour une nouvelle convention collective a commencé en février et est toujours en cours puisqu'elle ne progresse pas suffisamment en ce qui concerne la question salariale. Les 182 syndiqué-es ont rejeté la dernière offre patronale à 99,2 %. « Il y a des écarts de 10 $ de l'heure pour certains métiers si l'on compare avec les taux horaires des employeurs concurrents. De plus, 30 postes sont non pourvus à l'heure actuelle », affirme Benoit Pépin, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sonaca Montréal-CSN. Ce dernier ajoute que le salaire d'entrée à 19,89 $ de l'heure est devenu totalement insuffisant pour attirer la relève. Si rien ne bouge à la table de négociation, la grève sera fort probablement déclenchée lorsque ce sera possible en fonction du Code du travail. Il y a d'autres moyens de pression qui sont également sur la table.

L'usine Sonaca de Mirabel fabrique des ailes pour Gulfstream, Boeing, Mitsubishi ainsi que pour Bombardier, notamment pour son avion Global 7500. « La filière aéronautique du Québec doit être solide et un de ses maillons ne peut pas se retrouver à la traine des autres », ajoute Caroline Senneville, présidente de la CSN. «?Nous disposons d'un mandat clair de moyens de pression et il serait dommage pour le secteur que nous ayons à perturber la chaîne d'approvisionnement afin de faire avancer les négociations. Sonaca devrait par ailleurs constater les effets de la grève qui a été déclenchée chez Safran, usine voisine, justement par manque d'ouverture et de réalisme de la part de l'employeur face au contexte économique actuel?», affirme Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN.

Sonaca a un chiffre d'affaires de près de 1 G$ et 3?800 employé-es dans le monde. Elle a signé, en mars 2024, des contrats d'une valeur de 20 millions d'euros avec des clients nord-américains. L'entreprise veut développer ce marché nord-américain qui est le plus prometteur dans le monde pour l'aéronautique. L'usine de Mirabel fait partie de l'équation en étant la seule usine canadienne à pouvoir construire des pièces en aluminium (ailes et empennages) de 18 mètres de long sur trois mètres de large.

«?Les Basses-Laurentides sont une région importante pour cette industrie, mais le coût de la vie augmente comme partout au Québec et les entreprises de pointe doivent suivre la parade », conclut Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides (CCSNL-CSN).

À propos

La CSN est composée de près de 1?600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle est, entre autres, présente dans le secteur aéronautique.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL-CSN) regroupe 85 syndicats et plus de 19 300 membres. Le conseil central des Laurentides est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois.

SOURCE CSN

2 juillet 2024 à 06:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :