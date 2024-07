DAMAC X BABOLEX : LA COLLABORATION QUI VALAIT 1 MILLIARD !





Le Groupe DAMAC et l'artiste Vincent Faudemer sont fiers d'annoncer leur première collaboration. Emblématique et visionnaire, celle-ci marque le franchissement d'une nouvelle étape ambitieuse entre le monde de l'art et de l'immobilier. Cette association fusionne les sculptures qui ont fait la renommée de Vincent Faudemer avec l'innovation architecturale du projet Coral Reef de Damac à Dubaï.

Un Concept Révolutionnaire

Ce partenariat incarne la matérialisation d'un rêve : intégrer l'art et la nostalgie des sculptures de Babolex dans un cadre de vie luxueux et moderne. Les oeuvres de Babolex, reconnues pour leur originalité et leur charme intemporel, se marient harmonieusement avec l'esthétique avant-gardiste des immeubles Coral Reef, créant ainsi un environnement unique et enchanteur pour les futurs résidents.

Un artiste record pour un contrat record

Cette collaboration prestigieuse s'étend sur une période de 20 ans et repose sur un contrat d'un milliard de dollars. Elle inclut la vente d'appartements et de chambres dans six immeubles Damac, soulignant l'ampleur et l'importance de cette alliance stratégique.

Finalisée en 2023, la première tour a rencontré un succès fulgurant, se vendant intégralement en quelques heures. L'intégration des sculptures Babolex a joué un rôle déterminant dans cette performance exceptionnelle, attirant un public désireux de faire partie de cet univers unique et enchanteur.

Un Avenir Prometteur

Artiste français le plus vendu en 2022, Vincent Faudemer ne compte pas s'arrêter là. Actuellement engagé dans plusieurs projets créatifs, il travaille au développement de nouveaux personnages et produits inédits dans la droite lignée de ses annonces et avec la volonté de donner une continuité à ses projets précédents et un fil rouge à l'ensemble de ses initiatives.

Cette collaboration avec Damac Properties ouvre la voie à une série d'initiatives novatrices qui redéfiniront les standards du marché de l'art et de l'immobilier. Les sculptures Babolex, intégrées aux projets Damac, ne se contentent pas d'embellir les espaces ; elles racontent une histoire, évoquent des souvenirs et créent une connexion émotionnelle profonde avec les résidents et les visiteurs.

