Yili a reçu quatre prix World Dairy Innovation Awards au 17e Global Dairy Congress





LONDRES, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le 17e Global Dairy Congress a eu lieu du 25 au 27 juin à Londres, au Royaume-Uni. Sur le thème « Healthy People, Healthy Planet » (Des personnes en santé, une planète en santé), le Congrès a réuni de hauts dirigeants d'entreprises laitières, des universitaires, des experts et des délégués d'organisations de l'industrie pour analyser les dernières tendances du marché laitier mondial et le développement futur du marché des aliments sains.

M. Zhanyou Yun, membre du conseil d'administration de la Fédération internationale du lait et vice-président de Yili Group, a prononcé un discours intitulé « L'innovation mène à un avenir sain » lors d'une table ronde sur le leadership de l'industrie. M. Yun a présenté les efforts d'innovation de Yili dans des domaines comme la recherche et le développement de produits, l'établissement d'écosystèmes industriels, le développement durable et la numérisation intelligente. Lors de la prochaine table ronde, M. Yun a eu des discussions approfondies avec des panélistes experts sur les réalisations novatrices de Yili. « En tant qu'industrie vitale étroitement liée à la santé humaine, au bien-être écologique et au développement économique en général, l'importance du secteur laitier devient de plus en plus évidente. Yili s'engage à collaborer avec d'autres acteurs mondiaux de l'industrie laitière pour tracer une nouvelle voie vers le développement futur de l'industrie », a souligné M. Yun.

Richard Hall, président de Zenith Global, a souligné : « Yili fait une différence au lieu de simplement suivre les tendances mondiales de l'industrie laitière. Elle crée maintenant une nouvelle culture laitière mondiale, et les consommateurs mondiaux en bénéficient ».

Choisie comme les seuls produits laitiers officiellement désignés du 17e Global Dairy Congress, Yili a présenté ses quatre marques novatrices à l'événement : SATINE, AMBPOMIAL, SHUHUA et CHANGYI 100 %. Au kiosque de Yili, une série de produits laitiers novateurs ont attiré les visiteurs avec de toutes nouvelles saveurs et une excellente nutrition.

Les prix World Dairy Innovation Awards annuels ont également été annoncés lors de l'événement. Lancés conjointement par Zenith Global, organisatrice du Global Dairy Congress, et FoodBev Media, le principal média de l'industrie alimentaire au monde, les prix World Dairy Innovation Awards sont reconnus comme l'un des prix les plus influents pour l'innovation dans l'industrie laitière mondiale. Cette année, Yili Group a remporté quatre prix pour ses produits de haute qualité et son rendement exceptionnel en matière d'innovation, menant l'industrie avec le plus de prix. Ambrosial Avocado Oatmeal Yogurt a remporté le prix Dairy Drink, Yili Shuhua Antangjian Blood Sugar Control Milk a remporté le titre Functional Drink, Center-Filled Cheese Lollipop a remporté le prix Manufacturing/Technology Innovation, et Ambrosial x Mario Spoon-Eating Yoghurt a remporté le prix Packaging Design.

Yili tire parti des ressources de recherche et développement de pointe de l'industrie et des talents mondiaux pour établir un système d'innovation complet couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle. L'engagement inébranlable de Yili envers l'innovation stimule sa croissance. En 2023, Yili a connu 31 années consécutives de croissance soutenue, les produits novateurs représentant 16,8 % du revenu total. Embrassant la vision de promouvoir un mode de vie sain pour tous, Yili accélérera ses efforts de recherche et développement dans les technologies de pointe et les produits laitiers novateurs adaptés aux demandes des consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2451920/image.jpg

SOURCE Yili Group

2 juillet 2024 à 05:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :