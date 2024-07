Nicholas Cumins devient le nouveau PDG de Bentley Systems, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère





Conformément au plan de transition précédemment annoncé par Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY) en vue du remplacement de son PDG, Nicholas Cumins assume désormais la fonction de PDG. Nicholas Cumins succède à Greg Bentley, aîné des cinq frères qui ont fondé Bentley Systems, lequel occupera le poste de président exécutif du Conseil d'administration.

Nicholas Cumins est le premier PDG au cours des 40 années d'existence de la société à ne pas faire partie de la famille Bentley, ce qui marque une étape importante dans l'évolution de l'entreprise. Les frères Bentley ont repensé la notion de logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) en développant une plateforme d'applications d'ingénierie révolutionnaire, MicroStation. En 40 années consacrées à l'innovation, Bentley Systems a fait l'acquisition de plus de 120 entreprises, devenant ainsi le fournisseur de référence en matière de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Ses solutions de jumeaux numériques d'infrastructure sont utilisées pour concevoir, construire et exploiter des infrastructures essentielles dans le monde entier.

L'accession de Nicholas Cumins au poste de PDG intervient dans un contexte délicat pour les secteurs de l'infrastructure. Le nombre d'ingénieurs n'est pas suffisant pour réaliser l'ensemble du travail requis afin d'atteindre les objectifs de durabilité mondiaux, tout en adaptant en parallèle les infrastructures vieillissantes vulnérables aux effets du réchauffement climatique.

Nicholas Cumins a présenté la vision de Bentley axée sur la résilience de l'infrastructure, en soulignant le fait que les entreprises d'ingénierie ainsi que les propriétaires-exploitants d'actifs recherchent des logiciels capables de les aider à surmonter les limites liées à la pénurie de talents.

« Le secteur de l'infrastructure est à un tournant. Malgré l'investissement en capital considérable réalisé après la pandémie dans les projets d'infrastructure et les emplois associés, il reste encore beaucoup à accomplir pour améliorer la résilience de l'infrastructure. Notre capacité à combler cet écart aura un véritable impact sur la qualité de vie des générations à venir. Un changement de paradigme dans le domaine des logiciels est en train de redessiner le paysage. Les solutions de jumeaux numériques optimisées par l'IA libèrent la valeur des données dans l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure. »

À titre d'exemple, les solutions d'IA de Bentley transforment déjà la façon dont les organisations surveillent l'intégrité des routes, des ponts, des barrages, des réseaux d'eau et des tours de télécommunications.

« Chaque propriétaire-exploitant dans le monde recherche un moyen simple et plus efficace de comprendre l'état de ces actifs. Imaginez les effets que peuvent avoir la puissance et les possibilités qu'offre l'IA en matière de performance des actifs et d'optimisation de la résilience des infrastructures. Le moment est venu pour notre génération d'exploiter les capacités de l'IA et de s'appuyer sur l'héritage de l'innovation pour continuer à faire progresser l'infrastructure dans le monde afin d'améliorer la qualité de vie. »

Avant de devenir le PDG de la société, Nicholas Cumins était le directeur des opérations de Bentley Systems depuis janvier 2022. Il a rejoint Bentley Systems en tant que chef de produit en septembre 2020, avant l'introduction en bourse de la société. Auparavant, il a occupé les postes de directeur général pour SAP Marketing Cloud, de chef de produit chez Scytl, une plateforme de vote en ligne, et de vice-président produit principal chez OpenX, une entreprise pionnière dans le domaine de la publicité programmatique. Avant de travailler chez OpenX, il avait déjà exercé de hautes fonctions chez SAP, notamment dans la gestion de produits, la stratégie organisationnelle et le développement d'entreprise. Nicholas Cumins a la double nationalité française et américaine et vit en France.

###

Image : Nicholas Cumins

Légende : Nicholas Cumins, PDG de Bentley Systems

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale, soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, soutenues par la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Open de Bentley pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5 200 collaborateurs de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars dans 194 pays.

fr.bentley.com

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de services de Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte.

2 juillet 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :