Hero MotoCorp rend hommage à son fondateur, président émérite et héro pour toujours, Brijmohan Lall Munjal, avec une édition collector baptisée The Centennial





Hero MotoCorp, le plus grand fabricant de motos et de scooters au monde, rend hommage à son président fondateur visionnaire, Brijmohan Lall Munjal, avec une moto en édition collector baptisée The Centennial.

« Brijmohan Lall Munjal, mon père et président fondateur de Hero MotoCorp, a inspiré des milliards de personne dans le monde. Sa vision a transformé l'écosystème du secteur automobile indien et de l'industrie indienne au sens large, laissant derrière lui un héritage d'ingéniosité, d'innovation, de courage et d'intégrité. Pour lui, l'activité de l'entreprise allait au-delà du simple profit, l'important était l'aspect humain, aussi bien au niveau de l'individu que de la communauté.

« Alors que nous célébrons l'achèvement d'une année de son centenaire, je suis ravi et fier de présenter The Centennial, une merveille d'ingénierie conçue en l'honneur de son héritage. The Centennial n'est pas seulement une moto exceptionnelle, mais aussi un mémoire, écrit en acier et fibre de carbone. Le design, l'ingénierie et la technologie de cette magnifique machine illustrent l'empreinte indélébile de notre fondateur inspirant.

« Sa vision inclusive a englobé tous les membres de la communauté Hero, à savoir nos clients, nos employés, nos concessionnaires, nos partenaires, nos fournisseurs et d'autres parties prenantes. Au cours de ces 100 jours d'hommage, nous célébrerons l'homme qui a tout commencé. J'invite tout le monde à se joindre à nous pour rendre hommage à Brijmohan Lall Munjal à l'occasion de son 101e anniversaire de naissance. »

Pawan Munjal

Président exécutif

Hero MotoCorp

The Centennial a été conceptualisée, conçue et développée par les experts du Hero Centre for Innovation and Technology (CIT) en Inde et du Hero Tech Centre en Allemagne (TCG). Ce chef-d'oeuvre reflète l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'excellence. Avec seulement 100 unités soigneusement fabriquées à la main, elle incarne des performances et un savoir-faire haut de gamme.

En l'honneur du 101e anniversaire de naissance de Brijmohan Lall Munjal, l'entreprise mettra ces motos aux enchères pour ses employés, associés, partenaires commerciaux et parties prenantes. Les recettes seront utilisées pour le bien collectif, en accord avec la volonté indéfectible du fondateur de redonner à la communauté.

Les livraisons de The Centennial débuteront en septembre 2024.

En outre, animée par son engagement en faveur de l'inclusion et de la durabilité, l'entreprise célèbre 100 jours d'engagements clients et employés dans ses installations et son réseau de concessionnaires, y compris ses marchés mondiaux. Pendant cette période, les clients qui achètent une moto ou un scooter Hero auront la possibilité unique de recevoir 100 % de cashback sur leur achat. Cette offre est disponible pour un nombre limité de 100 véhicules. Plus de détails sont disponibles sur le site web et les plateformes de réseaux sociaux de l'entreprise.

Hero MotoCorp invitera également ses clients à prendre part à la campagne « My Hero, My Story », durant laquelle ils pourront partager des anecdotes mettant en valeur leur lien unique et leur parcours avec la marque. Un panel d'experts de divers horizons évaluera soigneusement les soumissions, et les meilleures candidatures seront récompensées par l'édition collector convoitée The Centennial.

The Centennial

The Centennial se démarque par son savoir-faire exceptionnel, son utilisation de la fibre de carbone et de l'aluminium fraisé, et son ingénierie méticuleuse.

Parmi ses éléments distinctifs figurent un bras oscillant en aluminium léger pour une expérience de conduite optimisée et des panneaux de carénage en fibre de carbone nouvellement conçus pour une esthétique élégante et une rigidité structurelle. Les éléments de The Centennial sont spécialement développés, usinés et anodisés, y compris le guidon, la monture de guidon, les tés de fourche et les repose-pieds arrière.

Offrant des performances et une agilité impressionnantes, la moto est équipée d'un monoamortisseur à gaz entièrement réglable de Wilbers et d'une suspension avant inversée de 43 mm avec réglage de l'amortissement.

Une sonorité distincte et profonde émane du système d'échappement haut de gamme en fibre de carbone et en titane d'Akrapovic, qui est spécialement ajusté pour des performances de pointe et s'intègre parfaitement à la moto.

Le siège monoplace est doté d'une assise en fibre de carbone et d'un badge numéroté en aluminium fraisé sur les côtés pour accentuer le caractère unique et exclusif de la moto. L'attention aux détails est évidente dans les roues en alliage découpé au diamant et la peinture du moteur et du cadre, qui renforcent l'attrait visuel.

Avec ses 158 kg, The Centennial est d'une légèreté exceptionnelle pour offrir une réponse supérieure de l'accélérateur et une performance accrue en termes de maniabilité et de freinage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.heromotocorp.com/en-in/the-centennial.html

Pour plus d'informations à propos de Hero MotoCorp :

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juillet 2024 à 19:50

