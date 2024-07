Capcom fait de Minimum Studios Co., Ltd. une filiale en acquérant des actions





Capcom Co., Ltd. (TOKYO : 9697) a annoncé aujourd'hui avoir acquis la majorité des actions émises de Minimum Studios Co., Ltd. (Minimum Studios), une société de production d'infographie tridimensionnelle, faisant d'elle une filiale.

1. Objet de la transaction

Basé à Taïwan, Minimum Studios est spécialisé dans la production d'animations pour le développement de jeux vidéo grand public. Le studio a déjà travaillé sur des titres majeurs de Capcom par le passé. Capcom a décidé de faire de ce studio, sa filiale, afin de renforcer à long terme ses ressources technologiques et de développement. La société entend ainsi atteindre l'objectif à long terme de 100 millions d'unités vendues par an.

À l'avenir, Capcom continuera à rechercher les moyens technologiques nécessaires à l'amélioration de sa structure de développement de jeux.

2. Vue d'ensemble de Minimum Studios Co., Ltd.

1. Siège social 4F, No. 133, Sec. 4, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 2. Représentant Hung Yen, William, Chang 3. Capital versé 888 888 dollars taïwanais 4. Date de création Août 2018 5. Activités principales Production d'animations liées au développement de jeux, etc.

3. Perspectives

L'impact sur les résultats consolidés de l'exercice en cours sera négligeable.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la Société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Pour plus d'informations sur Capcom, visiter le site Web https://www.capcom.co.jp/ir/english/

