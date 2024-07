Axway nommé Leader dans le nouveau rapport sur les logiciels de gestion des API





Axway (Euronext : AXW.PA), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'intégration des API, est fier d'annoncer avoir été nommé en tant que Leader dans le rapport The Forrester Wavetm: API Management Software, Q3 2024, publié le 1er juillet 2024.¹

« Nous sommes toujours honorés lorsque nos clients partagent les expériences positives et les résultats qu'ils ont eus avec Axway », déclare Vince Padua, Chief Product Officer, Axway. « Nous sommes investis dans leur succès, en fournissant l'expertise et les conseils nécessaires pour traiter les API comme des produits commerciaux stratégiques. »

Axway a été l'une des 15 entreprises sélectionnées que Forrester a invitées à participer à son évaluation, The Forrester Wavetm: API Management Software, Q3 2024. Dans cette évaluation de sa gestion de l'API Amplify, Axway a obtenu les notes les plus élevées possibles en sept critères d'évaluation, y compris la gestion des passerelles fédérées, la gestion des produits API et l'adoption.

« Cette reconnaissance valide pour nous notre programme unique de stratégie commerciale d'API, qui n'est qu'un exemple de la façon dont nous oeuvrons sans relâche pour vous assurer d'extraire la valeur maximale des investissements API. Nous donnons aux entreprises des outils universels de gestion des API qui éliminent les barrières et fournissent une source unique de vérité pour l'ensemble de l'écosystème des API », déclare Padua.

Le rapport note : « Axway se concentre sur les activités numériques qui sont multicloud, multiprotocole et multipasserelle. Sa feuille de route vise à fournir une gamme de produits plus unifiée, des améliorations de protocoles non REST, une fédération accrue de passerelles, une IA pour la création et la consommation d'API, et la modernisation des passerelles... C'est le seul fournisseur dans cette évaluation à fournir un support robuste pour les passerelles fédérées tierces... »¹

« La plateforme Amplify vous permet de découvrir, d'utiliser et de gouverner les API sur plusieurs passerelles, fournisseurs et environnements, en simplifiant l'adoption et l'utilisation des API. Mais fournir une solution de gestion API leader du secteur n'est pas suffisant », poursuit Padua. « Il est tout aussi essentiel d'accompagner nos clients dans la conception d'une stratégie de gestion des API qui générera les meilleurs résultats pour l'investissement d'une entreprise. »

Selon le rapport, « Les clients de référence disent qu'Axway est un partenaire de soutien qui écoute ses clients. Ils apprécient également son soutien pour les passerelles tierces. »¹

Avec Amplify API Management, l'innovateur mondial de la fabrication et de l'ingénierie Bosch a été en mesure d'accélérer l'innovation en matière de produits et de services.

« Nous gérons plus de 2 000 API en utilisant Amplify API Management, avec un volume de plusieurs centaines de millions de transactions par mois. Ces API permettent un large éventail de cas d'utilisation, allant de la connexion de SAP S/4HANA à d'autres solutions commerciales à la prise en charge des systèmes de chauffage intelligents pour les immeubles de bureaux », déclare David Geiger, responsable de la gestion des API, Bosch Digital.

« Et avec Amplify Marketplace, les développeurs peuvent facilement trouver les bonnes API sans devoir chercher dans toute l'organisation ; cela permet d'économiser énormément de temps. »

Baird, une banque d'investissement et une société de services financiers, a généré une adoption rapide avec un catalogue API central et une consommation en libre-service sécurisée avec Axway.

« Aujourd'hui, nos développeurs peuvent voir toutes les API que leurs pairs ont développées, identifier toutes les dépendances d'applications et vérifier le référentiel source pour voir qui a travaillé dessus en dernier », explique Jim Cornelius, vice-président principal, architecte IT, Baird. « Avec une vue centrale des API disponibles, nos équipes tirent parti d'un code déjà existant ou même d'une API entière créée par une autre équipe pour accélérer leur propre travail de développement. Cette capacité réduit sans aucun doute les doublons dans notre processus de développement, ce qui nous aide à réduire le temps de mise sur le marché de nouveaux services fondés sur les données. »

Cliquez ici pour un exemplaire gratuit du rapport The Forrester Wavetm.

¹ The Forrester Wavetm: API Management Software, Q3 2024, Forrester Research, Inc., 1er juillet 2024

À propos d'Axway

Axway est un fournisseur de technologie indépendant qui augmente durablement la valeur pour ses clients sur la base d'une relation de confiance, de sécurité et de stabilité qui remonte à près de 25 ans. Notre vaste portefeuille, qui comprend le transfert de fichiers gérés, l'intégration B2B, le pôle de comptabilité financière et la gestion complète des API par le biais d'Amplify, permet aux entreprises d'intégrer de manière transparente leurs écosystèmes internes et externes et de réussir dans un paysage commercial numérique en mutation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur axway.com

1 juillet 2024 à 18:00

