BlackRock va acquérir Preqin, un fournisseur de solutions de données de premier plan pour les marchés privés

BlackRock, Inc. (NYSE : BLK) a convenu d'acquérir Preqin, l'un des principaux fournisseurs indépendants de données sur les marchés privés, pour un montant de 2,55 milliards GBP, soit environ 3,2 milliards USD en numéraire. Le regroupement des données et des outils de recherche de Preqin avec les capacités de flux de travail complémentaires d'Aladdin au sein d'une plateforme unifiée créera une technologie et un fournisseur de données de premier plan pour les marchés privés. Cette acquisition ajoute une activité de données très complémentaire à la technologie d'investissement de BlackRock, marquant ainsi une expansion stratégique dans le segment à forte croissance des données sur les marchés privés.

Les marchés privés sont le segment de la gestion d'actifs qui connaît la croissance la plus rapide, avec des actifs alternatifs qui devraient atteindre près de 40 billions USD d'ici la fin de la décennie. Alors que les investisseurs institutionnels et patrimoniaux augmentent leurs allocations aux produits alternatifs, BlackRock a mis en place une franchise de marchés privés de premier plan pour répondre à la demande de ses clients. Le besoin de données normalisées, d'indices de référence et d'analyses est encore plus grand, car il permet aux investisseurs de mieux intégrer les catégories d'actifs privés dans les portefeuilles et aux gestionnaires de fonds de disposer de données et d'outils plus performants pour obtenir des résultats pour leurs clients. Il est estimé que les données sur les marchés privés représentent un marché total de 8 milliards USD, qu'elles augmentent de 12 % par an et devraient atteindre 18 milliards USD d'ici 2030.

Preqin permet aux investisseurs de prendre de meilleures décisions en fournissant des données et des informations qui améliorent la transparence et l'accès au marché mondial des produits alternatifs. Avec 20 ans d'existence, Preqin est l'un des principaux fournisseurs indépendants de solutions de données sur les marchés privés, avec une couverture mondiale de 190 000 fonds, 60 000 gestionnaires de fonds et 30 000 investisseurs sur les marchés privés, touchant plus de 200 000 utilisateurs, y compris des gestionnaires d'actifs, des assureurs, des pensions, des gestionnaires de patrimoine, des banques et d'autres fournisseurs de services. En 2024, Preqin devrait générer environ 240 millions USD de revenus hautement récurrents et a connu une croissance d'environ 20 % par an au cours des trois dernières années.

Grâce à la plateforme Aladdin, BlackRock fournit des solutions technologiques à plus de 1 000 clients. La combinaison de Preqin avec eFront et de la solution d'Aladdin pour les marchés privés réunit les données, la recherche et le processus d'investissement pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs dans les domaines de la collecte de fonds, de la recherche d'opérations, de la gestion de portefeuille, de la comptabilité et de la performance. Preqin continuera également d'être proposé en tant que solution autonome.

« La vision de BlackRock a toujours été de réunir les investissements, la technologie et les données pour offrir des solutions qui répondent aux besoins de nos clients pour l'ensemble de leur portefeuille. Comme les clients se concentrent de plus en plus sur la construction de portefeuilles plutôt que sur le choix de produits, ce changement nécessite des technologies, des données et des analyses qui créent un "langage commun" pour l'investissement sur les marchés publics et privés. Nous pensons que les données sont le moteur du secteur dans les domaines de la technologie, de la formation de capital, de l'investissement et de la gestion des risques », déclare Rob Goldstein, directeur de l'exploitation de BlackRock. « Chaque acquisition a été l'occasion de renforcer nos capacités pour les clients, et d'ailleurs, nous sommes clients de Preqin depuis de nombreuses années, et nous nous réjouissons d'accueillir la talentueuse équipe de Preqin au sein de BlackRock. »

« Avec Preqin, nous pouvons rendre l'investissement sur les marchés privés plus facile et plus accessible, tout en construisant une plateforme mieux connectée pour les investisseurs et les gestionnaires de fonds. Cela représente une opportunité substantielle pour Aladdin de combler le fossé de transparence entre les marchés publics et privés grâce aux données et à l'analyse », déclare Sudhir Nair, directeur mondial d'Aladdin.

« BlackRock est réputé pour son excellence en matière de gestion des investissements et de technologie financière, et ensemble, nous pouvons accélérer nos efforts visant à fournir de meilleures données et analyses sur les marchés privés à tous nos clients, et ce, à grande échelle », déclare Mark O'Hare, fondateur de Preqin. « Je me réjouis de rejoindre BlackRock et de continuer à jouer un rôle dans la croissance et le succès de Preqin et de ses clients. » Mark O'Hare, fondateur de Preqin, rejoindra BlackRock en tant que vice-président après la clôture de la transaction.

« Les marchés privés continuent d'évoluer, tout comme Preqin. Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée des opportunités que cette prochaine phase de croissance, en collaboration avec BlackRock, promet à nos clients et à nos employés », déclare Christoph Knaack, directeur général de Preqin.

Conditions de la transaction

Selon les termes de la transaction, BlackRock acquerra 100 % des activités et des actifs de Preqin pour un montant total de 2,55 milliards GBP, soit environ 3,2 milliards USD en numéraire.

Cette transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Barclays a été le principal conseiller financier de BlackRock, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a agi en tant que conseiller juridique. Goldman Sachs International a été l'unique conseiller financier de Preqin et Macfarlanes son conseiller juridique.

Détails de la téléconférence et de la diffusion Web

BlackRock organisera une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le 1er juillet 2024 à 8h30 (heure de l'Est) pour discuter de la transaction.

Les membres du public souhaitant participer à la téléconférence doivent composer, depuis les États-Unis, le (313) 209-4906, ou depuis l'extérieur des États-Unis, le (877) 502-9276, peu avant 8h30 ET et mentionner la conférence téléphonique de BlackRock (numéro d'identification 8700330). Une diffusion Web en direct et en écoute seulement sera également disponible via la section « relations investisseurs » sur www.blackrock.com.

La diffusion Web pourra être réécoutée jusqu'à 11h30 ET le lundi 1er juillet 2024. Pour accéder à la retransmission de la diffusion Web, rendez-vous dans la section des relations investisseurs sur www.blackrock.com.

Une présentation aux investisseurs contenant des détails supplémentaires sur la transaction est également disponible dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs : https://ir.blackrock.com/news-and-events/events-and-presentations/

À propos de BlackRock

L'objectif de BlackRock est d'aider de plus en plus de personnes à atteindre le bien-être financier. En tant que fiduciaire des investisseurs et fournisseur de premier plan de technologies financières, nous aidons des millions de personnes à constituer une épargne qui leur servira tout au long de leur vie en rendant l'investissement plus facile et plus abordable. Pour plus d'informations sur BlackRock, rendez-vous sur www.blackrock.com/corporate

À propos de Preqin

Preqin, the Home of Alternativestm, permet aux professionnels de la finance investissant ou plaçant dans des alternatives de disposer de données et d'informations essentielles pour prendre des décisions en toute confiance. La société les prend en charge tout au long du cycle de vie de l'investissement avec des informations cruciales et des solutions analytiques de premier plan. Elle est pionnière en matière de méthodes rigoureuses de collecte de données privées depuis plus de 20 ans, permettant à plus de 200 000 professionnels dans le monde d'harmoniser la façon dont ils lèvent des capitaux, recherchent des transactions et des investissements, comprennent les performances et restent informés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.preqin.com.

Preqin est détenue par sa direction et ses employés, ainsi que par Valhalla Ventures, l'entreprise familiale du fondateur Mark O'Hare.

