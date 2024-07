IHS Holding Limited annonce les résultats de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024





IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers » ou la « société »), l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours, a annoncé le vendredi 28 juin 2024 les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires de 2024.

Lors de l'assemblée générale annuelle, toutes les propositions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, y compris la réélection de Frank Dangeard, Phuthuma Nhleko, Mallam Bashir El-Rufai et Nicholas Land en tant qu'administrateurs indépendants jusqu'à l'assemblée générale de 2025, ainsi que la proposition de modifier et de réviser le mémorandum et les statuts de la société. Les éléments clés suivants sont désormais inclus dans les statuts modifiés et révisés pour la deuxième fois :

Déclassifier le conseil d'administration de la société en deux phases, avec des périodes s'étendant jusqu'aux AGAs des exercices 2024 et 2025 ;

Réduire le seuil de nomination des administrateurs par les actionnaires de 30 % à 10 %, sur une base individuelle après l'AGA de l'exercice 2024, et sur une base globale après l'AGA de l'exercice 2025 ;

Réduire le seuil à partir duquel les actionnaires peuvent soumettre des questions à une Assemblée Générale de 30 % à 10 %, sur une base individuelle après l'AGA de l'exercice 2024 et sur une base globale après l'AGA de l'exercice 2025 ;

Introduire un nouveau droit pour les actionnaires détenant au moins 25 % des actions afin de leur permettre de convoquer une assemblée générale à la suite de l'AGA de l'année fiscale 2025 ; et

Abaisser le seuil de révocation des administrateurs en remplaçant la résolution ordinaire par une résolution spéciale.

Sam Darwish, Président et Président-directeur général d'IHS Towers, a déclaré : « Je suis ravi que les actionnaires aient soutenu nos efforts et notre engagement en faveur d'une bonne gouvernance d'entreprise et d'un engagement constructif avec les actionnaires. Les questions abordées et approuvées lors de l'AGA de cette année résultent de la réactivité de notre Conseil d'administration aux actionnaires au cours de l'année écoulée, et alignent davantage nos intérêts avec ceux des actionnaires alors que nous continuons à opérer avec indépendance et neutralité parmi les opérateurs de réseaux mobiles. »

La société continue de se consacrer à un certain nombre de domaines importants, notamment à l'examen stratégique actuel, aux progrès enregistrés sur le plan commercial dans l'ensemble de son portefeuille et à la solidité de son bilan.

M. Darwish a poursuivi : « Nous faisons de grands progrès commerciaux, comme en témoignent les renouvellements et les prolongations avec MTN et Airtel cette année. Avec la signature de l'accord MLA avec MTN Rwanda, nous avons maintenant terminé tous les renouvellements et prolongations de contrats avec MTN en dehors du Nigeria, couvrant les cinq pays que sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Rwanda et l'Afrique du Sud - un total de plus de 12 200 locations renouvelées ou prolongées jusqu'à la prochaine décennie. Les renouvellements avec notre plus grand client, en plus de la signature d'un nouvel accord de déploiement pluriannuel de 3 950 locataires avec Airtel au Nigeria annoncé plus tôt cette année, témoignent de l'importance critique de notre infrastructure numérique pour l'industrie et réaffirment notre position de leader sur le continent. Ce succès commercial, associé aux améliorations de gouvernance ratifiées lors de l'AGA, démontre notre capacité et notre engagement à créer de la valeur. Nous apprécions l'engagement et les contributions de tous nos actionnaires alors que nous travaillons à atteindre cet objectif. Nous continuerons à nous engager avec nos diverses parties prenantes pour accroître la valeur et générer des retours sur investissement pour les actionnaires. »

Les résultats définitifs du vote concernant l'assemblée générale annuelle de 2024 ainsi que le texte du deuxième mémorandum et des statuts modifiés et révisés figurent dans le formulaire 6-K remis à la Securities and Exchange Commission le 28 juin 2024, révélant les résultats du vote après certification par l'inspecteur des élections.

À propos d'IHS Towers :IHS est l'un des plus importants propriétaires, exploitants et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées au monde en nombre de tours, possédant plus de 40 000 tours sur 10 marchés. IHS continue de croître et de développer ses positions et offres existantes au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Côte d'Ivoire, Égypte, Koweït, Nigéria, Rwanda, Afrique du Sud et Zambie. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à [email protected] ou consulter le site www.ihstowers.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prévisionnelles soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité pour les déclarations prévisionnelles (ou leur équivalent) de toute juridiction applicable, y compris celles contenues dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l'« Exchange Act »). Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « expression du futur », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l'intention », « cible », « projets », « envisage », « croit », « estime », « prévoit », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant notre stratégie et nos plans d'entreprise, la croissance du marché et nos objectifs pour les opérations futures, y compris notre capacité à continuer à renouveler les contrats de location des clients, et les avantages potentiels pour la société résultant de la deuxième version modifiée et mise à jour de l'acte constitutif et des articles d'association.

Nous avons basé ces déclarations prospectives principalement sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières que nous pensons susceptibles d'affecter notre activité, notre situation financière et nos résultats d'exploitation. Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants, connus et inconnus, susceptibles de provoquer un écart majeur entre nos résultats effectifs, performances ou réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, le fait que nous pourrions ne pas réussir à exécuter notre stratégie commerciale et nos plans opérationnels ou à maîtriser notre croissance ; la concurrence dans le secteur des infrastructures de tours pourrait avoir un effet négatif et substantiel sur notre activité ; nous pourrions être impliqués dans des litiges et des procédures ou actions juridiques, fiscales et réglementaires ; et l'augmentation des coûts et obligations résultant de notre statut de société publique ; ainsi que les autres facteurs importants discutés dans la section intitulée « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2023.

Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons à sa date de publication. Bien que nous croyions que ces informations constituent une base raisonnable pour de telles déclarations, elles pourraient être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête exhaustive ou un examen de toutes les informations potentiellement disponibles et pertinentes. Ces déclarations sont par nature incertaines et les investisseurs sont priés de ne pas s'y fier indûment. Vous devez lire ce communiqué de presse et les documents auxquels nous faisons référence en son sein en comprenant que nos résultats, performances et réalisations futurs pourraient différer considérablement de ce que nous espérons. Nous qualifions toutes nos déclarations prospectives par ces déclarations de mise en garde. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, nous n'assumons et déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. De plus, les références à notre site Web et à d'autres documents contenus dans ce communiqué sont fournies uniquement pour des raisons de commodité, et leur contenu n'est pas incorporé par référence dans ce communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juillet 2024 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :