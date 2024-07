Préparez-vous à un mois de juillet aux Bahamas





Accent sur l'île : Eleuthera

NASSAU, Bahamas, 1er juillet 2024 /CNW/ - Alors que le soleil d'été brille haut dans le ciel et que la température de l'eau augmente, les Bahamas invitent les visiteurs à un mois rempli d'enthousiasme et d'aventure. Des rythmes vibrants du festival d'été de Goombay aux plages sereines des îles Out, les Bahamas sont l'endroit par excellence cet été.

Le 10 juillet, les Bahamas célèbrent leur 51e Jour de l'indépendance, marquant l'anniversaire de l'indépendance de la nation contre le régime britannique en 1973. Les festivités de la fête de l'Indépendance sont une exposition dynamique de la culture bahamienne, mettant en vedette des défilés, de la musique en direct, des danses traditionnelles et une cuisine locale captivante. Les visiteurs peuvent se plonger dans le riche patrimoine des îles, en ressentant directement la fierté et la joie du peuple bahamien en cette occasion mémorable.

Que vous souhaitiez célébrer l'indépendance de la nation, profiter du soleil sur des plages immaculées ou explorer la vie marine diversifiée, les Bahamas offrent à tous une escapade estivale inoubliable.

Pour en savoir plus, consultez les derniers événements aux Bahamas en juillet et au-delà.

Nouveaux itinéraires

Aztec Airlines déménage maintenant et offrira des vols directs de l'aéroport international de Fort Lauderdale (FLL) vers diverses îles des Bahamas , notamment Abaco (MHH & TCB), Andros (SAQ & ASD), Berry Islands (CCZ & GHC), Bimini (BIM) et Eleuthera (ELH, GHB & RSD).

Événements

Goombay Summer Festivals ( du 4 juillet au 24 août 2024 ) Les festivals d'été de Goombay sont les festivals d'été annuels du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas qui mettent en valeur l'essence même du fait d'être bahamien. Le festival met en valeur le riche patrimoine du pays grâce à des concerts, des spectacles de danse, des expositions d'art et une cuisine bahamienne authentique.

Voici les dates et les lieux des festivals insulaires : South Andros : site des régates, The Bluff (12 juillet) Mangrove Cay : Dorsett Park (13 juillet) Cat Island : site des régates, New Bight (13 juillet) Île Harbour : sous le figuier, Bay Street (13 juillet) Long Island : site culturel (13 juillet) Abaco : BAIC Park, Marsh Harbour (5 et 19 juillet) Exuma : Regatta Park, George Town (20 juillet; 27 juillet) San Salvador : Graham Harbour Park , United Estates (27 juillet) Bimini : Radio Beach, Alice Town (26 juillet) Grand Bahama : Taino Beach (4 juillet; 11 juillet; 18 juillet; 25 juillet) Nassau : Rawson Square (26 juillet; 9 août; 16 août) Central Andros : Queen's Park, Fresh Creek (3 août) Eleuthera : Lower Bogue (10 août) Eleuthera : Savannah Sound (24 août)

) Les festivals d'été de Goombay sont les festivals d'été annuels du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des qui mettent en valeur l'essence même du fait d'être bahamien. Le festival met en valeur le riche patrimoine du pays grâce à des concerts, des spectacles de danse, des expositions d'art et une cuisine bahamienne authentique. Voici les dates et les lieux des festivals insulaires : Eleuthera Extended Boating Fling 2024 ( du 9 au 19 juillet 2024 ) Évadez-vous vers le paradis immaculé d'Eleuthera, où les eaux turquoise rencontrent le sable blanc poudreux, et l'aventure vous attend à chaque tournant. Les voyageurs sont invités à s'embarquer dans un long voyage en bateau qui leur laissera des souvenirs impérissables de jours ensoleillés, d'exploration de l'île et de sensations fortes en pleine mer. T ous les plaisanciers partent de la marina Bahia Mar , 801, boulevard Seabreeze, Ft. Lauderdale , Floride, 33316. Les lancements commencent et ont lieu du jeudi au dimanche en juin et en juillet. Tous les mercredis avant le départ, une réunion du capitaine est obligatoire. L'espace d'arrimage est attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi.

) Évadez-vous vers le paradis immaculé d'Eleuthera, où les eaux turquoise rencontrent le sable blanc poudreux, et l'aventure vous attend à chaque tournant. Les voyageurs sont invités à s'embarquer dans un long voyage en bateau qui leur laissera des souvenirs impérissables de jours ensoleillés, d'exploration de l'île et de sensations fortes en pleine mer. T Toutes les régates Andros et Berry Island (du 11 au 12 juillet 2024) Les régates All Andros et Berry Island ont lieu chaque année. Les gens du coin et les visiteurs profitent des courses traditionnelles de sloop en bois bahamiennes, de la bonne nourriture bahamienne et de la musique bahamienne pendant la régate de deux jours. Des sloops traditionnels bahamiens sont présentés pendant les régates. Les bateaux sont de classe A, B et C.

Regarder vers l'avenir...

74e tournoi de pêche autochtone Bimini ( du 1er au 3 août 2024 ) Le premier tournoi de pêche autochtone Bimini a été organisé au début des années 1950 par un groupe d'autochtones qui ont organisé le Progressive Sporting Club. Le tournoi consiste habituellement en trois jours d'activités, dont une cérémonie d'ouverture au Bimini Big Game Club Resort & Marina, une journée complète de pêche, suivie d'une demi-journée de pêche avant une soirée de remise des prix. Cet événement familial promet d'être amusant et les pêcheurs de tous âges sont invités à y participer.

) Le premier tournoi de pêche autochtone Bimini a été organisé au début des années 1950 par un groupe d'autochtones qui ont organisé le Progressive Sporting Club. Le tournoi consiste habituellement en trois jours d'activités, dont une cérémonie d'ouverture au Bimini Big Game Club Resort & Marina, une journée complète de pêche, suivie d'une demi-journée de pêche avant une soirée de remise des prix. Cet événement familial promet d'être amusant et les pêcheurs de tous âges sont invités à y participer. Festival du homard et Lionfish Derby (du 2 au 4 août 2024) Cet événement, qui a lieu à Great Harbour Cay, dans les îles Berry, célèbre l'ouverture de la saison nationale du homard et comprend une chasse au Lionfish, une espèce envahissante. Dès le premier jour, des prix seront remis pour le plus grand homard et le plus savoureux pêché. En soirée, il y aura une variété d'entrées de homard, beaucoup de boissons, d'art, de souvenirs, de jeux et de danse pour la musique bahamienne. La deuxième journée se poursuit avec une variété de plats de homard, mis en évidence par une compétition culinaire du homard, et l'annonce des gagnants des première et deuxième journées. La soirée se termine par une ruée vers Junkanoo!

Promotions et offres :

Pour obtenir une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages.

Du 3 juin au 31 août, #BahamasSummerBaecation promet des expériences enchanteresses et des moments intimes, des retraites de plage isolées aux excursions aventureuses.

#BahamasFamilyEscape offre une vaste gamme d'hébergement familial et d'activités passionnantes, créant des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui réservent pendant cette période limitée.

Rosewood Baha Mar : ce luxueux centre de villégiature offre un forfait spécial Discover More, que vous pouvez réserver dès maintenant jusqu'en août. Après la réservation, les invités bénéficieront d'une réduction exclusive de 25 % sur les tarifs des chambres et d'un crédit de centre de villégiature allant jusqu'à 200 $ (selon le type de chambre) qui sera utilisé pour la restauration, le spa et plus encore pendant votre séjour.

Goldwynn Resort & Residences : amusez-vous cet été au Goldwynn Resort & Residences. Le forfait commence par un rabais de 25 % sur tous les studios et suites Goldwynn et comprend un crédit de 100 $ pour la nourriture et la consommation d'alcool, échangeable n'importe où sur la propriété. Combinez-la à la longue liste de commodités luxueuses de Goldwynn, et nous savons qu'elle figurera en tête de votre liste estivale (et de votre liste estivale).

Rénovations récentes et ouvertures à venir

Le Potlach Club a accueilli de nouveau ses invités lors de sa nouvelle réouverture le 15 juin 2024. L'hôtel se trouve à 20 minutes de l'aéroport Governor's Harbour, qui offre des vols directs de Miami sur American Airlines, et à une heure de l'aéroport North Eleuthera, où American et Silver Airways offrent un service quotidien de Fort Lauderdale , Miami et Nassau.?

Accent sur l'île : Eleuthera

Préparez-vous à être fasciné par la beauté immaculée et le charme décontracté de l'île Eleuthera. Connu pour ses plages de sable rose et ses eaux turquoise époustouflantes, ce paradis insulaire est une destination incontournable aux Bahamas. Faites une promenade tranquille le long du célèbre pont Glass Window, où vous pourrez voir le contraste spectaculaire entre l'océan Atlantique bleu profond et la tranquille mer des Caraïbes. Explorez les charmants villages de Governor's Harbour et de Harbour Island, où vous trouverez des boutiques pittoresques, une cuisine locale délicieuse et des habitants sympathiques. Pour le voyageur aventureux, Eleuthera offre une variété d'activités palpitantes. Faites de la plongée libre ou plongez dans les eaux cristallines pour découvrir des récifs coralliens dynamiques et un large éventail d'espèces marines. Faites une randonnée dans les forêts tropicales luxuriantes et découvrez des chutes d'eau cachées et des piscines naturelles. Enfin, ne manquez pas l'occasion de visiter les célèbres champs d'ananas, où vous pourrez en apprendre davantage sur la culture de l'ananas de l'île et même goûter à certains des délicieux fruits. Et pour une expérience vraiment unique, visitez le Sapphire Blue Hole, une cale bleue intérieure naturelle qui aurait des propriétés curatives. Que vous soyez à la recherche de détente ou d'aventure, l'île Eleuthera a quelque chose pour tout le monde.

Ne manquez pas les expériences inoubliables et les aubaines imbattables que les Bahamas ont à offrir en juillet. Pour en savoir plus sur ces événements et offres passionnants, visitez www.Bahamas.com.

À propos des Bahamas :

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Situé à seulement 50 milles au large des côtes de la Floride, il offre aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. La nation insulaire possède également des installations de classe mondiale pour la pêche, la plongée, la navigation de plaisance et des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que les familles, les couples et les aventuriers peuvent explorer. Découvrez pourquoi It's Better aux Bahamas à www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

Personnes-ressources pour les médias :

Anita Johnson-Patty

Directeur, Communications mondiales

Ministère du Tourisme et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

Bahamas, États-Unis

FINN Bahamas

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

SOURCE The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation

1 juillet 2024 à 14:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :