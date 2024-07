Momcozy Lance La Campagne "Never Miss the Champion Moment" Pour Simplifier La Maternité Lors Des Jeux Olympiques De Paris 2024





Alors que le monde se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Momcozy, la marque de maternité et de produits pour bébés adorée par plus de 4 millions de mamans dans le monde, est ravie d'annoncer le lancement de sa campagne "Never Miss the Champion Moment".

Cette initiative est conçue pour permettre aux mères de profiter pleinement de l'excitation des Jeux Olympiques tout en gérant sans effort les joies et les défis de la parentalité, grâce à des offres spéciales axées sur des solutions d'alimentation, de parentalité et de sorties, ainsi que des activités ludiques.

Les solutions complètes de Momcozy pour chaque besoin parental

Inspirés par l'esprit olympique, qui pousse les athlètes à dépasser leurs limites et à surmonter les défis, nous reconnaissons que la maternité incarne la même persévérance et détermination. Pour faciliter ce parcours, nous visons à soutenir les mères dans leurs routines quotidiennes, libérant ainsi un temps précieux pour profiter des jeux et célébrer leurs propres « moments de champion ».

Solution d'alimentation Cozy : L'extraction et l'alimentation peuvent être exigeantes, mais les produits Momcozy améliorent l'efficacité et le confort, libérant ainsi du temps pour que les mamans puissent profiter des festivités olympiques. Le tire-lait mains libres Mobile Flowtm permet de faire plusieurs tâches à la fois avec aisance. Le lave-biberons automatique KleanPal Pro simplifie le nettoyage des biberons. Le soutien-gorge d'allaitement push-up sans couture Jelly Strip - Seamless Floral offre un soutien et un confort optimal pour les mères allaitantes.

Solution de parentalité Cozy : Créer un environnement calme et sécurisé est crucial pendant les Jeux Olympiques. Le moniteur vidéo pour bébé BM01 fournit une vidéo et un audio d'une clarté cristalline pour surveiller de près les petits. La machine à sons Sunrise apaise les bébés avec des sons doux et un effet de lever de soleil progressif. La balancelle électrique 3D-Motion de Momcozy imite les mouvements naturels des soignants grâce à sa technologie brevetée 3D Swing, gardant les bébés réconfortés et les parents connectés.

Solution de sortie Cozy : Les solutions de sortie de Momcozy facilitent les sorties en plein air et l'excitation olympique. Le tire-lait mains libres Mobile Styletm est idéal pour les mamans actives, offrant une commodité de pompage portable. Le porte-bébé Momcozy est conçu de manière ergonomique pour des sorties confortables. Le chauffe-biberon portable assure que le biberon de votre bébé soit toujours à la température idéale lors de vos déplacements.

Participez à l'amusement : activités à thème olympique et offres spéciales

De plus, Momcozy se connectera avec les parents en organisant des activités ludiques telles que "Habillez vos bébés en athlètes olympiques", "Devinez les pays qui remporteront le plus de médailles d'or" et les "Ventes flash des produits champions du jour". Ne manquez pas ces activités !

Offres Prime Day : économisez gros avec Momcozy

Pour célébrer le Prime Day, Momcozy propose des réductions exclusives sur notre site web et sur notre boutique Amazon :

Site officiel Momcozy :

4-5 juillet : 20 % de réduction sur une sélection de produits

6-8 juillet : 25 % de réduction sur une sélection de produits

9-15 juillet : 20 % de réduction sur tout le site ou jusqu'à 80 $ de réduction sur les grosses commandes, plus des cadeaux gratuits pour les achats éligibles.

16-17 juillet : Jusqu'à 30 % de réduction sur une large sélection de produits tendance.

Boutique Amazon Momcozy :

8-14 juillet : Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits les plus vendus, tels que les moniteurs pour bébé et les machines à sons.

16-17 juillet : Jusqu'à 30 % de réduction sur une large sélection de produits tendance.

Pour plus d'informations et pour profiter de ces offres sur les produits indispensables pour bébé, visitez Momcozy sur Amazon et sur www.momcozy.com.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mères avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soin pour les mamans. Approuvée par plus de 4 millions de mères dans plus de 60 pays, Momcozy accompagne les femmes de la grossesse à la petite enfance. Grâce à une innovation continue et un engagement à créer des designs confortables nés de l'amour, Momcozy étend sa portée et son impact pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

1 juillet 2024 à 12:00

