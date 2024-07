Le forum 2024 de coopération pharmaceutique internationale organisé dans le cadre des activités de mondialisation de Kexing Biopharm (Chine) rencontre un franc succès





SHENZHEN, Chine, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Organisé par Kexing Biopharm et intitulé « Innover pour le monde, explorer pour l'avenir », le forum 2024 de haut niveau de la série d'activités de mondialisation de Kexing Biopharm (Chine) vient de refermer ses portes à Shanghai. De nombreux experts, des personnalités de l'industrie pharmaceutique nationale et du secteur de l'investissement, ainsi que des cadres supérieurs d'entreprises pharmaceutiques d'une vingtaine de pays et régions, tels que le Brésil, la Russie, Singapour, la Corée du Sud, la Malaisie, l'Arabie saoudite et l'Afrique, qui collaborent étroitement avec Kexing Biopharm, ont assisté à ce forum de partage et de discussions sur l'état actuel et les tendances de développement du marché médical mondial.

Au cours du forum, Kexing Biopharm a chaleureusement accueilli et remercie sincèrement les participants venus des quatre coins du globe. La société a également présenté en détail sa stratégie d'internationalisation et ses projets d'avenir. Kexing Biopharm a rappelé son engagement à tirer parti de sa plateforme commerciale à l'international pour fournir des produits de haute qualité et des solutions médicamenteuses complètes aux patients du monde entier. La société a notamment souligné l'obtention du certificat BPF de l'UE pour son premier produit mis sur le marché, le paclitaxel lié à l'albumine, qui constitue une avancée notable dans son expansion mondiale. En mettant fortement l'accent sur la commercialisation internationale cette année et en s'appuyant sur des années d'expérience internationale, l'entreprise vise à devenir le meilleur partenaire pour les produits pharmaceutiques chinois de haute qualité dans le monde entier.

En parallèle, des représentants d'entreprises partenaires du Brésil, de Malaisie, d'Arabie saoudite et d'Afrique ont respectivement donné un aperçu de l'état du développement pharmaceutique local, des canaux de distribution, des besoins en médicaments, de l'accès au marché et des possibilités de collaboration, apportant ainsi des éclaircissements et démontrant la puissance d'une coopération internationale mutuellement bénéfique. Des accords de coopération stratégique ont aussi été signés entre Kexing Biopharm et plusieurs partenaires étrangers, témoignant ainsi d'un engagement réaffirmé en faveur d'une collaboration continue et d'une vision commune pour le développement de l'industrie pharmaceutique.

Simultanément, lors de l'exposition CPHI qui s'est tenue du 19 au 21 juin, Kexing Biopharm a présenté un portefeuille diversifié de plus de vingt médicaments de haute qualité couvrant l'oncologie, l'immunothérapie, les maladies métaboliques et la néphropathie, y compris des anticorps monoclonaux, des peptides et des petites molécules.

Pour la troisième fois d'affilée, Kexing Biopharm est entré le 25 juin au palmarès 2023 des 20 premières sociétés biopharmaceutiques de Chine (produits sanguins, vaccins et insuline) du classement « 2023 China Pharmaceutical Industry Top 100 ».

