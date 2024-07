Circle est le premier émetteur mondial de Stablecoin à se conformer au règlement MiCA





Circle, société mondiale de technologie financière et émettrice de l'USDC et de l'EURC, a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue le premier émetteur mondial de « Stablecoins » à se conformer au cadre réglementaire historique des marchés de crypto-actifs (MiCA) de l'Union européenne (UE).

Cette réalisation a été rendue possible grâce à l'obtention d'un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique (EME) auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l'autorité de régulation financière française. Avec cette licence, l'USDC et l'EURC sont désormais émis dans l'UE conformément aux obligations réglementaires de MiCA pour les « Stablecoins » ou les jetons de monnaie électronique stables adossés à l'euro ou le dollar, entrées en vigueur hier, et ce conformément à la lecture des textes en vigueur actuellement et sujet aux éventuelles précisions ultérieures sur l'interprétation des textes par la Commission Européenne.

Dans le cadre de la mise en conformité avec ce régime réglementaire complet, Circle Mint est officiellement disponible pour les entreprises clientes en Europe. Grâce à ses capacités bancaires locales, Circle Mint offre un accès quasi instantané et de façon économique d'acquérir ou de revendre des USDC et des EURC sur l'ensemble du marché européen.

« Circle a construit une infrastructure durable, conforme et réglementée pour les « Stablecoins. » Notre adhésion à MiCA, qui représente l'un des régimes de réglementation de cryptoactifs les plus complets au monde, constitue une étape importante dans l'acceptation générale de la monnaie numérique, » a déclaré Jeremy Allaire, Co-fondateur et PDG de Circle. « En travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs français et européens, nous sommes désormais en mesure d'offrir au marché européen les USDC et EURC en tant que « Stablecoins » en dollars et en euros entièrement conformes, ainsi libérant l'énorme potentiel des actifs numériques pour transformer la finance et le commerce. »

« L'obtention de la conformité MiCA grâce à notre licence EME Française constitue une avancée significative, non seulement pour Circle, mais pour l'ensemble de l'écosystème financier numérique en Europe et au-delà, » a déclaré Dante Disparte, Directeur de la Stratégie et responsable de la politique mondiale chez Circle. « Alors que les actifs numériques sont de plus en plus intégrés dans la finance traditionnelle, il est essentiel que nous établissons des structures solides et transparentes pour promouvoir confiance et adoption. L'annonce d'aujourd'hui renforce notre engagement de construire un avenir plus inclusif et conforme pour la finance sur Internet. »

« Cette réussite dans l'obtention de la licence est le fruit d'une étroite collaboration de nombreux mois entre les équipes réglementaires en charge des autorisations de l'ACPR et l'équipe de Circle France, » souligne Coralie Billmann en charge de l'entité française.

Parmi les 10 premiers « Stablecoins » par capitalisation du marché, seul l'USDC est actuellement conforme à MiCA. Cette étape souligne l'engagement de Circle en faveur de la conformité réglementaire pour les « Stablecoins » en dollars et en euros. L'approche proactive de l'entreprise visant à répondre à des normes élevées de sécurité, de transparence et de surveillance contribuera à favoriser l'adoption grand publique des monnaies numériques réglementées.

À propos de Circle

Circle est une société internationale proposant des technologies permettant aux entreprises de toutes tailles de tirer parti des monnaies numériques et des blockchains publiques pour leurs paiements, leur commerce et leurs applications financières à travers le monde.

Circle est l'émetteur de USDC et de EURC, des protocoles monétaires hautement liquides, interopérables et fiables sur Internet. La plateforme ouverte et programmable de Circle ainsi que ses API simplifient la gestion des activités à grande échelle sur Internet, qu'il s'agisse de réaliser des paiements internationaux, de développer des applications Web3 accessibles mondialement ou de simplifier la trésorerie.

Disclaimer

Cette communication marketing est émise par Circle Internet Financial Europe SAS, une entreprise agréée en qualité d'établissement de monnaie électronique par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et et enregistrée en qualité de Prestataires de Services sur Actifs Numériques en France. Les Livres Blancs relatifs aux jetons de monnaie électronique ("EMT") que nous émettons dans l'Espace économique européen (EEE) sont publiés et consultables sur notre Site Web. Les détenteurs des EMTs que nous émettons dans l'EEE bénéficient d'un droit de remboursement à l'égard de l'émetteur, à tout moment et au pair. Contact : Web: http://www.circle.com | E-mail: [email protected] | Tél : +33 (1) 59000130

