Avis aux médias - La ministre Lebouthillier se rendra aux Îles-de-la-Madeleine pour rencontrer les pêcheurs affectés par l'incendie au port de Grande-Entrée





GRANDE-ENTRÉE, QC , le 1er juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, se rendra au port de Grande-Entrée pour rencontrer les pêcheurs affectés par l'incendie survenu hier et y constater les dommages. Elle sera accompagnée du maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, ainsi que de Cédric Arseneau, directeur du Secteur Îles-de-la-Madeleine de Pêches et Océans Canada. La ministre se rendra disponible pour des entrevues individuelles par la suite.

Date : Lundi 1er juillet 2024 Heure : 14 h 30 (heure locale) Lieu : Port de Grande-Entrée

Inscription : Les médias souhaitant se rendre sur place doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

