AMI devient le premier fournisseur indépendant de firmwares à obtenir la conformité de kit de validation logicielle de système NVIDIA sur les serveurs NVIDIA MGX AI

ATLANTA, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- AMI®, le chef de file mondial des firmwares dynamiques, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la validation et la conformité complètes de sa solution de gestion MegaRAC® SP-X avec la NVIDIA ValidationSuite (NVVS) et sur les plateformes modulaires NVIDIA MGX, optimisées par la NVIDIA superchip GH200 Grace Hopper.

Leader sur le marché, la solution de gestion de serveur MegaRAC SP-X d'AMI offre des capacités inégalées de télégestion pour les plateformes de serveurs. Ses performances et sa fiabilité optimales garantissent en permanence la stabilité, la sécurité et la sûreté des serveurs gérés.

La NVVS est un outil de niveau de niveau système spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements de production afin d'évaluer les niveaux de préparation des clusters avant le déploiement de la charge de travail. La procédure de validation vise à remédier aux défauts matériels, aux problèmes de configuration de logiciel et de système, aux lacunes en matière de diagnostic et de journalisation, à la dégradation des performances, et bien plus encore. Son exécution méticuleuse permet de résoudre ces problèmes, assurant ainsi le déploiement optimal de plateformes d'IA prêtes pour le cloud.

AMI continue de déployer ses ressources mondiales pour soutenir les CSP/OEM/ODM dans le monde entier, en optimisant ses plateformes de serveurs basées sur la superchip GH200 Grace Hopper de NVIDIA et conçues pour l'informatique haute performance et les applications d'IA.

AMI est membre du réseau de partenaires NVIDIA.

« En ajoutant la conformité pour la NVIDIA Validation Suite à notre solution de gestion de serveurs MegaRAC SP-X, nous apportons des niveaux élevés de confiance et de compatibilité aux CSP, OEM et ODM qui déploient leurs toutes nouvelles plateformes de serveurs NVIDIA MGX avec les CPU NVIDIA Grace et les superchips NVIDIA Grace Hopper », déclare Anurag Bhatia, VP principal, Global Manageability Solutions Group, AMI.

AMI® et MegaRAC® sont des marques déposées d'AMI aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos d'AMI

AMI réinvente le firmware pour l'ère de l'informatique moderne. En tant que chef de file mondial des firmwares dynamiques pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gestion, AMI permet aux plateformes informatiques du monde entier de fonctionner sur site, sur le cloud et à la périphérie. La technologie fondamentale et le support client inébranlable d'AMI ont généré des partenariats pérennes et stimulé l'innovation pour certaines des marques les plus importantes de l'industrie des hautes technologies.

1 juillet 2024 à 11:00

