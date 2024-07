Avec ses nouveaux produits laitiers, Yili décroche quatre prix de l'innovation lors du 17e congrès mondial de l'industrie laitière





LONDRES, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 17e congrès mondial de l'industrie laitière s'est déroulé du 25 au 27 juin à Londres, au Royaume-Uni. Sur le thème « Healthy People, Healthy Planet », le congrès a réuni des dirigeants de sociétés laitières, des universitaires, des experts et des délégués d'organisations sectorielles pour analyser les dernières tendances du marché mondial des produits laitiers et le développement futur du marché des aliments sains.

Zhanyou Yun, membre du conseil d'administration de la Fédération internationale des produits laitiers et vice-président de Yili Group, a prononcé un discours intitulé « L'innovation mène à un avenir sain » lors du panel des dirigeants de l'industrie. M. Yun a présenté les efforts d'innovation de Yili dans des domaines tels que la R&D de produits, la mise en place d'un écosystème industriel, le développement durable et la numérisation intelligente. Lors de la table ronde qui a suivi, M. Yun a eu des discussions approfondies avec des experts sur les avancées innovantes de Yili. « En tant qu'industrie vitale étroitement liée à la santé humaine, au bien-être écologique et au développement économique global, l'importance du secteur laitier est devenue de plus en plus évidente. Yili s'engage à collaborer avec d'autres acteurs de l'industrie laitière mondiale afin de tracer une nouvelle voie pour le développement futur de l'industrie », souligne M. Yun.

Richard Hall, président de Zenith Global, déclare : « Yili change le cours des choses et ne se contente de suivre les tendances de l'industrie laitière mondiale. L'entreprise est en train de créer une nouvelle culture laitière mondiale, et les consommateurs du monde entier en tirent parti ».

Sélectionnés comme les seuls produits laitiers officiellement désignés pour le 17e congrès mondial de l'industrie laitière, Yili a apporté ses quatre marques innovantes à l'événement : SATINE, AMBPOMIAL, SHUHUA et CHANGYI 100%. Sur le stand de Yili, une série de produits laitiers innovants ont séduit les visiteurs avec des saveurs inédites et une excellente qualité nutritionnelle.

Les prix annuels de l'innovation laitière mondiale ont également été annoncés lors de l'événement. Lancés conjointement par Zenith Global, organisateur du congrès mondial de l'industrie laitière, et FoodBev Media, premier média mondial de l'industrie alimentaire, les World Dairy Innovation Awards sont reconnus comme l'un des prix les plus influents en matière d'innovation dans l'industrie laitière mondiale. Cette année, le groupe Yili a obtenu quatre prix pour ses produits de haute qualité et ses performances exceptionnelles en matière d'innovation, se plaçant ainsi en tête du secteur avec le plus grand nombre de distinctions. Le yaourt aux flocons d'avoine et à l'avocat Ambrosial a remporté le prix de la meilleure boisson laitière, le lait Yili Shuhua Antangjian pour le contrôle glycémique a remporté le prix de la meilleure boisson fonctionnelle, la sucette au fromage fourrée a remporté le prix de l'innovation de fabrication/technologie et le yaourt Ambrosial x Mario a remporté le prix du design de l'emballage.

Yili s'appuie sur des ressources de R&D de premier plan et sur des talents internationaux pour mettre en place un système d'innovation complet couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle. L'engagement inébranlable de Yili en faveur de l'innovation est le moteur de sa croissance. En 2023, Yili a enregistré 31 années consécutives de croissance soutenue, les produits innovants représentant 16,8 % de chiffre d'affaires total. Dans l'optique de promouvoir un mode de vie sain pour tous, Yili renforcera ses efforts de R&D dans le domaine des technologies de pointe et des produits laitiers innovants adaptés aux besoins des consommateurs.

